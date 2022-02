L'espectacle 'La meva violència', de Llàtzer García, arribarà a Palma els dies 19 i 20 de febrer, en el marc de la programació per a 2022 del Festival de la Paraula.

Segons han explicat aquest dilluns a 'La meva violència', García parteix de l'obra 'Look back in anger' per a presentar a unes persones violentades pel seu entorn que no saben com gestionar la ràbia i la ira que senten en el seu interior, ja sigui per bloqueig mental, per por o perquè no saben cap a on dirigir-les. «Mentrestant, el temps avança i la joventut s'evapora», han afegit.

L'obra, que arribarà a l'Espai el Tub de Palma aquest divendres i dissabte, està produïda per la companyia catalana H.I.I.I.T amb el suport de Teatre Tantarantana.

Argument

Judit ha fet de la seva ira un sistema de vida, sempre està tancada a casa i les seves víctimes acaben sent les persones que conviuen amb ella, com el seu amic Sebi o la seva companya Lara. Tots dos li segueixen el joc com poden però ara està arribant a uns límits insuportables.