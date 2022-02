Prop de 5.000 persones han gaudit dels concerts i activitats del festival Jazz Palma

Un total de 4.818 persones han gaudit dels concerts i activitats del festival Jazz Palma 2022, organitzat per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palma i que s'ha duit a terme del 4 al 13 de febrer.

Segons ha informat Cort, el regidor de Cultura i Bennestar Social, Antoni Noguera, ha assenyalat que han recuperat el festival trenta anys després «i ara és un esdeveniment consolidat que es pot gaudir en el Teatre Municipal Xesc Forteza i en les places i carrers de les barriades de Palma».

Noguera ha destacat la satisfacció de l'equip de l'àrea per aquestes xifres de participació. Els concerts del primer cap de setmana del festival hi va haver 2.500 assistents, mentre que el darrer cap de setmana va acabà amb 1.143 espectadors. El cicle Dones&Jazz, amb tres actuacions a Can Balaguer, va tenir un públic de 225 persones.