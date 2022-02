Maria del Mar Bonet: «La cançó popular és la saba del nostre terrer, de Mallorca»

Aquest cap de setmana, Maria del Mar Bonet ha presentat el seu homenatge al Pare Ginard, autor del Cançoner Popular de Mallorca, oferint dos concerts al Centre Artesà Tradicionàrius (CAT), a Barcelona. 'Saba de terrer', així com s'anomena l'espectacle, «és el títol d'un disc meu antic i també una frase de la poetessa mallorquina Maria Antònia Salvà», ha explicat Bonet.

La cantant mallorquina ha omplert la sala de butaques del CAT els dies 11 i 12 de febrer, tot cantant una selecció de cançons populars i música tradicional de Mallorca i d'arreu dels Països Catalans. Durant les quasi dues hores de concert, Bonet ha interpretat cançons típiques del ball pagès, tonades del camp, romanços, cançons de carnaval... i, fins i tot, algunes de les seves primeres cançons, les quals anomena «cançons d'Horta»; aquestes «formen part de la meva primera vida de cantant», les quals va escriure quan de jove va anar a viure a Barcelona, ha concretat.

Tot i la gran quantitat de cançons que ha interpretat, la brevetat d'aquestes i l'acompanyament de Borja Penalba i Dani Espasa han fet que fos una actuació ben entretinguda. A més, la majoria de cançons eren contextualitzades per Bonet amb anècdotes i explicacions relacionades amb les tonades.

El concert ha permès gaudir de lletres tan conegudes com 'La mort de na Margalida', una glosa musicada. I, també, de moments dolços, amb el romanç de la 'Blancaflor', el qual explica la història d'una «dama que espera al seu amor que arribi, i al final de la cançó surt la màgia», ha ressaltat Bonet, o amb la història de l''Enamorat i l'al·lota'.

Amb la 'Mateixa felanitxera', la jota de 'Voldria tornar a Bellveure' o el 'So de pastera', que ha cantat a cappella, i amb els dos músics percudint amb les mans, més d'una persona del públic s'hauria alçat a ballar. Però, en canvi, amb 'El comte i la pastora', Bonet ha aprofitat per denunciar «coses molt greus que passaven i encara passen. Una persona poderosa es veu amb cor de forçar a una dona».

«El meu agraïment pel cançoner és immens i per això aquest recital està dedicat al franciscà Pare Ginard», i així ho ha demostrat durant tota la vetlada, expressant les seves millors paraules per cada una de les tonades que ha cantat. «La cançó popular és la saba del nostre terrer, de Mallorca», ha declarat la cantant durant l'actuació, per tal de mostrar la importància d'aquestes músiques i la necessitat de fer-les perviure; aquest treball, al qual ha dedicat tant de temps durant la seva trajectòria, és la seva «petita aportació i devoció per fer viure aquestes cançons, perquè no quedessin només dins els cançoners i perquè servissin per al meu aprenentatge i poder fer cançons a la manera del cançoner, però d'ara», ha afegit.