Sant Antoni a Gràcia: glosat, foguerons simbòlics i places a vessar

Aquest cap de setmana s'ha celebrat la festa de Sant Antoni a Gràcia. Enguany, segons han explicat des de l'organització del Centre Artesà Tradicionàrius (CAT), «tot molt normalitzat. Des de les colles de Gràcia ja hi havia hagut actes previs on la cultura popular havia sortit als carrers; per la qual cosa, no és la primera, hi ha pràctica, i sentit comú» és el que impera.

De dijous a diumenge, hi ha hagut un seguit d'actes. Els primers dos dies, 27 i 28, al CAT; i durant el cap de setmana, la festa ha sortit al carrer. «Nosaltres hem fet la programació que teníem pensada, només hem adaptat algunes de les propostes a la situació», han afegit des de l'organització.

La 'Nit de Glosa' va ser l'encarregada d'encetar la programació. Primer, Antoni Torrens, principal promotor d'aquesta festa, va ser guardonat amb el premi Joan Amades, un acte de reconeixement per la seva important tasca en la difusió de la cultura popular de Mallorca. Després, com a 'Oda a la sobrassada', glosadors mallorquins i catalans cantaren tot el vespre tonades i versos; punyint-se entre ells, demanant més «civada» per encalentir la veu i gaudint de la festa.

L'endemà, l'espectacle continuà sobre l'escenari del CAT. Mar Grimalt, guanyadora del 14è Concurs Sons de la Mediterrània, va oferir un concert que arribava «a les entranyes» del públic, definia ella mateixa; la felanitxera va comptar amb les col·laboracions dels músics Carles Medina, al saxo, Maria Adrover, amb el flabiol i tamborino, i Martí Hosta, amb el pandero quadrat, entre d'altres. I tot seguit, el grup de ball de bot Es Gall de sa Pastera, també va pujar a l'escenari; enguany, però, el ball de bot va quedar reservat al taller que havien impartit prèviament Jordi Cardona i Marina Viedma, integrants de la mateixa formació.

La festa als carrers

Dissabte migdia, la festa va començar als mercats de Gràcia, la cercavila 'Folk als Mercats', amb xeremiers i glosadors de Mallorca i Catalunya, va recórrer les diferents paradetes, sonant, glosant i, fins i tot, amb alguna demostració de ball improvisada. En aquest mateix moment, Torrens declarava que ha estat «pràcticament, llevat de qualque petit detall, com un any normal». Alhora, al Centre Cultural Popular La Violeta, la companyia Teresetes Mitjorn va representar l'espectacle 'Es jai de sa barraqueta', així com al carrer Progrés, hi va haver un contactes de 'El Dimoni Cucarell'. Una mostra que «pel que fa a carrers, s'han mantingut la majoria» d'activitats, han afegit des de l'organització.

Ja cap al capvespre, mostra castellera, sonada dels Xeremiers de Mallorca, encesa dels foguerons a les places Virreina i Diamant; enguany, però, sense poder torrar, «per precaució». L'Ateneu La Barraqueta va organitzar la primera ballada, amb Mata Escrita, seguida d'una glosada amb glosadors de Gràcia i els mallorquins que s'havien congregat a la plaça del Raspall. També, hi va haver un correfoc.

De tard, a Virreina, els grups Es Gall de sa Pastera i Abeniara continuaren la nit de ball de bot. Aquesta vegada, amb més complicacions que la ballada de prest, ja que hi havia més gent i més públic. Així i tot, la festa es va allargar amb els xeremiers. Així i tot, aquest Sant Antoni no ha acabat així. L'associació cultural i escola de ball de bot Va de bot ha oferit aquest diumenge una altra ballada amb Abeniara, per tal de celebrar els 18 anys de l'organització; aquesta vegada, amb més espai per ballar.

Així acaba un cap de setmana festiu en el qual, segons Torrens, "la part del ball, potser ha estat més reduïda perquè hi ha una normativa a la qual ens havíem d'acollir, però els actes realment s'han fet tots". Sobre allò que destacava a la polèmica a les xarxes, en la qual molts mallorquins es queixaven que a Mallorca, a diferència que a Barcelona, no es pogués celebrar Sant Antoni, també ha volgut matisar que «són coses diferents. A Mallorca Sant Antoni és tradicional, i aquí ―Barcelona― no tenim res d'aquesta part religiosa, tenim la part pagana de la festa».