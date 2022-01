[VÍDEO] Suc i Sopes llança el primer disc de llarga durada: 'Mai me pens'

Suc i Sopes va néixer el 2018 a Ciutadella. «Uns quants amics i amigues ens vàrem ajuntar amb l'única intenció d'imitar els nostres artistes locals més admirats. Si alguna cosa ens ha portat fins aquí ha estat aquesta admiració i tot aquest apreci que tenim cap a la música local. Tots hem tingut la sort de néixer en una illa rica en cultura i rica amb música i aquesta essència està present sempre en nosaltres», així ho expliquen.

El grup va sorgir amb la manera de viure i sentir els estius a Ciutadella, entre acampades, festes i vetllades d'un grup de joves on la música sempre hi ha estat present. L'evolució els ha portat fins aquí i han aconseguit crear un so que ens identifica. Suc i Sopes destaca per les veus femenines principals i per les melodies de saxo, una combinació que juntament amb piano, guitarra, baix i bateria ens porten a un estil de música fresc, emotiu i a la mateixa vegada festiu.

Han estat finalistes dels Premis Enderrock de la Música Balear 2021 amb millor cançó vot popular: 'Fugir. Ft Pèl de Gall'.

El nou disc: 'Mai me pens'

'Mai me pens' és una frase feta que significa que qualque cosa és inesperada, mala de

creure o impensada. Que Suc i Sopes acabés fent tot un disc propi era improbalbe i impensat quan tot va començar, per aquest motiu el primer disc porta aquest títol. Ara, el primer treball sortirà amb 12 cançons, cinc de les quals ja són a totes les plataformes

digitals.

El disc porta una introducció en format poema on es fa menció a diversos conjunts i músics menorquins que han anat obrint camí per la música local en català i on el grup vol agrair aquestes influències ja que «han estat per a nosaltres uns referents i els que ens han portat a treure 'Mai me pens'». L'estil del disc segueix l'estela dels temes ja publicats. S'ha cercat en tot moment tractar temes relacionats amb vivències reals del grup de joves menorquins que són, tant des del punt de vista festiu, com emotiu, com amorós.