Dos dels vitralls que Gaudí va dissenyar per a la Catedral de Mallorca s'exposaran al museu d'Orsay de París

L'arquitecte català Antoni Gaudí va protagonitzar al començament del segle XX una de les intervencions més importants en la història de la Catedral de Mallorca. La seva petjada es va deixar notar en mobles, en l'exterior i interior de la Seu, i també en la seva il·luminació mitjançant vitralls. Dos dels vitralls dissenyats per Gaudí, que descansen en el Museu d'Art Sacre de Mallorca, s'exposaran al museu d'Orsay de París entre l'abril i el juliol de 2022.

Els vitralls formaran part d'una exhibició sobre Antoni Gaudí que estan duent a terme, de manera conjunta, el Museu Nacional d'Art de Catalunya i el museu d'Orsay parisenc. Abans del seu préstec, tots dos exemplars hauran de rebre una intervenció de consolidació que finançarà el museu francès i aquest pròxim divendres viatjaran a Barcelona per a començar el procés de restauració.

Les dues vidrieres formaven part d'una petició conjunta per part dels museus, per al préstec d'unes certes obres d'Antoni Gaudí que la Catedral de Mallorca té en propietat, producte de la seva intervenció de començaments del segle XX. La Catedral va realitzar una selecció entre les obres sol·licitades, valorant l'estat de conservació i l'ús litúrgic que tenen aquestes peces. I així, per exemple, exemplars com el tintinacle i el conopeu de la Seu no podran sortir pel fet que s'utilitzen en la celebració del Corpus.

En el cas dels vitralls, la Catedral va ser reticent inicialment al seu préstec degut els seus problemes de conservació, que podrien veure's agreujats en el trasllat. No obstant això, donat l'interès específic del museu d'Orsay en les vidrieres, serà el centre francès el que financi la intervenció de consolidació necessària en els panells més danyats, necessària perquè les dues vidrieres puguin viatjar.

L'obra de consolidació puntual serà a càrrec del barceloní Jordi Bonet, de Vitralls Bonet, artesà que ja ha col·laborat amb la Seu en nombroses ocasions. L'exposició del museu d'Orsay en la qual es mostraran els vitralls de Gaudí començarà el 12 d'abril i finalitzarà el 17 de juliol de 2022.