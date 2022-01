La Setmana Alcover torna aquest 2022 per a commemorar els 160 anys del naixement d’Antoni M. Alcover

La Setmana Alcover arrencarà el proper 31 de gener a les 19 h amb l’acte inaugural a la sala d’actes de la Institució Pública Antoni M. Alcover. Tot seguit, es farà una visita guiada per la Institució als assistents.

El dimarts 1r de febrer a les 18 h se celebrarà l’acte commemoratiu del seixantè aniversari de la publicació del Diccionari amb la conferència ‘La digitalització del Diccionari’, a càrrec de Maria Pilar Perea i la col·laboració de la Institució Francesc de Borja Moll.

El 2 de febrer, dia que es compleixen 160 anys del naixement de mossèn Alcover se celebrarà un acte institucional a la pedra cedida per la família a l’IES Mossen Alcover, i a les 17 h es durà a terme la tradicional ofrena floral a l’obelisc dedicat a Antoni M. Alcover ubicat al passeig de Na Camel·la. Hi col·laboraran l’Associació d’Amics de la Institució Pública Antoni M. Alcover, l’Escola Municipal de Mallorquí i l’Associació d’Amics Escola Municipal de Mallorquí.

La XVII Marató de Rondalles arribarà els dies 3 i 4 de febrer a la Institució Alcover amb la següent programació:

Dijous 3

16 h El món de les Rondalles a càrrec de Daniel Domínguez i Guillem Sansó (adreçat als més petits)

17.20 h La flor romanial, a càrrec d’Arsis produccions.

18.30 h En Joan des fabiolet a càrrec d’Arsis produccions.

19.45 h Es fill des pescador a càrrec de Toni Lluís Reyes.

Divendres 4

16 h La cova de la bruixa Joana a càrrec de Toni Lluís Reyes.

17.10 h N’Esperdenyeta a càrrec de Toni Lluís Reyes.

18.30 h El món de les Rondalles a càrrec de Dani Domínguez i Guillem Sansó (adreçat als més petits)

19.30 h El món de les Rondalles a càrrec de Dani Domínguez i Guillem Sansó (adreçat als més petits)

Pel que fa a dissabte 5 de febrer, a les 10 h s’ha programat el taller ‘Nocions bàsiques de conservació i restauració de l’art que tenim a casa’, a càrrec de la restauradora Maria del Mar Riera. A les 11.30 h, la gerent de la Institució oferirà una visita guiada a la Institució Pública Antoni M. Alcover.

Clourà la Setmana Alcover la inauguració de l’exposició Els Herois de les Rondalles i la presentació de les il·lustracions a càrrec de la il·lustradora Aina Llobera, dilluns dia 7 de febre a les 19h. L’exposició es podrà visitar a la Institució Pública Antoni M. Alcover fins el proper mes de juny.

Per a accedir als actes que tendran lloc a la Institució Pública caldrà inscripció prèvia mitjançant la web www.enviumanacor.cat

També dins el marc de la Setmana Alcover 2022, l’Ajuntament de Manacor ha organitzat un any més l’activitat educativa ‘Va de Rondalles!’ destinada a l’alumnat de cinquè de Primària del municipi de Manacor. Així, es duran a terme 22 funcions per als infants del CEIP Molí d’en Xema, el CP Es Canyar, Sant Francesc d’Assís, CEIP Jaume Vidal, CEIP Mestre Pere Garau, CEIP Mitjà de Mar, Sant Vicenç de Paül, La Salle, CEIPIEEM Simó Ballester i el CEIP Ses Comes.