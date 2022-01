Més de 70 sales de les Balears, Catalunya, Andorra i el País Valencià acullen l'estrena de dues pel·lícules d'animació en català

Aquest divendres 14, s'estrenen als cinemes dues pel·lícules d'animació en català: 'Llunàtics' i 'Buscant la màgica Doremi'. Ambdós films, doblats al català amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura, es podran veure en més de 70 sales de Catalunya, Andorra, Illes Balears i País Valencià.

A Mallorca, 'Buscant la màgica Doremi' es projectarà a partir de dissabte 15 a Ocimax Palma Aficine. Amb motiu del 20è aniversari de la sèrie infantil 'La màgica Do-Re-Mi', Selecta Visión presenta la història de tres joves que se senten desconcertades per una vida que no els està anant tal com la imaginaven, les quals totes han crescut mirant la sèrie. A partir d'una trobada predestinada a la botiga Maho-do ―ubicació que apareix a l'anime―, el trio fa un recorregut per tots els llocs associats amb la sèrie.

Per altra banda, també s'estrena 'Llunàtics', pel·lícula en què Peter emprèn un viatge a un territori màgic i misteriós per rescatar la seva germana Anne, segrestada quan intentava ajudar el seu amic el Sr. Escarabat a la recerca de la seva dona a la Lluna. En aquesta aventura fantàstica per la Via Làctia, Peter descobreix que només podran saber el parador d'Anne, al sopar de la Fada de la Nit, al Castell dels Núvols. L'obra està basada en un centenari conte alemany i distribuïda per Flins & Pinículas.