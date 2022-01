Les dones tornen a ser protagonistes del festival Jazz Palma

Les dones tornaran a tenir un paper central a la tercera edició del recuperat festival Jazz Palma, que es farà del 4 al 13 de febrer. Aquest esdeveniment oferirà per segon any consecutiu el cicle específic Dones & Jazz, amb tres concerts a Can Balaguer protagonitzats per les cantants Marian Barahona i Carme Canela i la cantant i compositora Cristina Villalonga. Ara bé, la presència femenina va més enllà d'aquest cicle, ja que la programació del Jazz Palma també inclou actuacions d'Ester Andújar i María Toro.

El cicle Dones & Jazz no serà l'única activitat paral·lela a la programació del Jazz Palma. Hi haurà una cercavila amb Swing Engine el primer dia del festival (el punt de trobada serà a la plaça d'Espanya a les 18 hores) durant el qual es farà difusió del festival i es repartiran els programes. A més, el Jazz Palma connectarà amb el Festival Febrer Negre de novel·la negra amb una xerrada-concert on la música i la literatura aniran de la mà (dia 12 de febrer a les 12 hores en el passatge de Joan XXIII).

Tampoc no faltaran en aquesta edició els Vermuts Jazz, que enguany oferiran la música de The Gentelmen Jacks i Andreu Galmés Trio. A més, SimfoVents acompanyarà Ester Andújar a una actuació a la Plaça Major (5 de febrer a les 12 hores) on interpretaran alguns dels grans temes del jazz.

I si la cosa va de música i llibres, les biblioteques municipals no poden faltar a la cita amb Jazz Palma. La Biblioteca de Cort elaborarà una guia de lectura amb referències bibliogràfiques ben interessants sobre jazz i literatura. També hi haurà una conferència a càrrec del poeta Francisco Díaz de Castro sobre jazz i poesia. A més, a les biblioteques hi haurà punts de llibre especials amb informació del festival. En definitiva, la ciutadania i els aficionats al jazz podran gaudir d'una vintena d'activitats tant als teatres com als carrers de Palma.

Quant als concerts principals, seran deu en total i permetran als aficionats al jazz veure alguns dels referents del jazz d'àmbit estatal, internacional i també insular. «El Jazz Palma s'ha convertit en una cita ineludible a la nostra ciutat», ha dit Noguera, qui ha destacat que el cartell d'aquesta edició és «d'una qualitat molt important». «Ens interessa que la cara visible de Palma sigui la cultura, la música i en aquest cas el jazz. A més, el festival comença a ser un referent a l'Estat espanyol», ha afegit.

El Jazz Palma 2022 reuneix noms com el del saxofonista israelià Eli Degibri, el pianista menorquí Marco Mezquida i el pianista i compositor madrileny Moisés Sánchez, amb el teatre municipal Xesc Forteza com a epicentre de la programació.