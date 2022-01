El monòleg 'Els dies mentits' donarà el sus al VII Cicle de Teatre Íntim d'Artà

El VII Cicle de Teatre Íntim d'Artà, que ha estat presentat aquest dimarts, començarà aquest divendres 14 amb l'espectacle 'Els dies mentits', de Marta Aran. Aquest monòleg va ser el guanyador del premi Max a la millor autoria revelació en l'edició de l'any 2020.

«L'essència del teatre íntim és la presència del públic damunt l'escenari, cosa que enguany farem d'una altra manera per mor de la pandèmia», ha explicat el regidor Toni Bonet. L'edició d'enguany acollirà sis espectacles, els quals es representaran els mesos de gener i febrer en sessió de divendres; aquesta comptarà amb «tres monòlegs i d'altres tres obres de temàtica diversa i actual», ha concretat el director del Teatre d'Artà, Joan Matamales.

El calendari preveu, després de l'estrena de divendres, la representació del monòleg 'De Caterina Albert a Víctor Català', de Francesc Vernet, divendres 21, i 'Fake', de Sergi Baos, dia 28. L'11 de febrer es representarà el monòleg 'Un obús al cor', de Joan M. Albinyana, dia 18, 'La meva violència' de Llàtzer Garcia, i, finalment, divendres 25 de febrer el muntatge 'El silenci és or (i altres històries)', de Miquel Mestre, el qual tancarà el certamen d'enguany.

Dimecres es posaran a la venda les entrades a la taquilla del Teatre d'Artà a un preu de 12 euros per espectacle; a més a més, per la compra d'entrades de dos dies es regalarà una invitació per a un tercer espectacle. Enguany serà obligatori la presentació del certificat Covid per accedir a les representacions i potser hi haurà canvis de l'emplaçament del públic segons les circumstàncies del moment.