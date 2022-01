'Parenòstic', el nou treball de la cantant menorquina Anna Ferrer

La cantant menorquina Anna Ferrer presentarà aquest dissabte el seu nou projecte musical titulat 'Parenòstic' al Teatre Principal de Maó. Aquest és dirigit pel 'Nen d'Elx', amb qui va realitzar durant l'estiu passat una residència al teatre maonès.

Ferrer va estrenar el primer avançament d'aquest projecte al Mercat de Música Viva de Vic, el qual ha despertat l'interès entre els programadors internacionals. i, a més a més, els temes que interpretarà dissabte no estan gravats i, de moment, no es recolliran en cap àlbum físic, sinó que es tracta d'un directe escènic que es presenta com una experiència efímera.

Segons han detallat des del Teatre Principal, «Anna Ferrer troba el veritable equilibri entre els seus dos universos: la tradició i la creació contemporània», 'Tel·lúria' i 'Krönia'; un recull de cançons tradicionals menorquines i composicions pròpies, però amb arranjaments contemporanis.

«Ofereix un directe cru i sofisticat, on ella sola s'encarrega de tocar instruments d'arrel folklòrica, el teclat i la guitarra», han afegit. Concretament, serà la primera vegada que la cantant menorquina estarà sola sobre l'escenari.