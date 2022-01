Tot a punt per a la 37a edició de l''Adoració dels tres Reis d’Orient' de Llorenç Moyà

Ses Voltes tornarà a acollir una nova representació de l’Adoració dels tres Reis d’Orient aquest dijous. Ja fa 37 anys que el text de Llorenç Moyà posa el punt final a les festes de Nadal a Palma i enguany no faltarà a la cita amb la ciutadania.

Com ja és tradició, Ses Voltes serà l’escenari on personalitats conegudes i ciutadans anònims no només donaran vida a l’obra de Moyà, sinó que l’enriquiran amb les seves botifarres, que serviran per a donar un toc d’actualitat a la tradició en clau d’humor.

En cas que la meteorologia no sigui favorable i la pluja faci acte de presència, la representació es traslladarà al teatre municipal Xesc Forteza.

Quant al repartiment d’enguany, el baríton i professor de Matemàtiques de l’IES Guillem Sagrera, Miquel Company, donarà vida al rei Herodes; l’actor Josep Orfila serà el Mestre de Cerimònies; la integrant del Grup Municipal del PSOE a l’Ajuntament de Palma Petra Ballester interpretarà el Majordom; l’historiador de l’art Joan Contestí serà el Secretari; el director general de Promoció i Difusió Cultural de l’Ajuntament de Palma, Marcos Augusto, farà de General; l’expresident del Col·legi de Metges de les Illes Balears i cap de Servei de Traumatologia de l’Hospital d’Inca, Antoni Bennàssar, serà el Rei Melcion; el conseller de Turisme i Esports del Consell de Mallorca, Andreu Serra, interpretarà el Rei Gaspar; el tècnic d’empreses i activitats turístiques Joan Bennàssar donarà vida al Rei Baltasar; i la música Cecilia Giménez serà la Sibil·la, entre d’altres.