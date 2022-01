Pep Siset guanya el XXI Premi Alexandre Ballester de Teatre amb l'obra 'Albopàs. La darrera estació'

El passat 16 de desembre de 2021, el jurat del XXI Premi Alexandre Ballester, convocat excepcionalment amb motiu de l'Any Ballester en la modalitat de teatre, va decidir per unanimitat atorgar-lo a Josep Gómez Cortejosa, Pep Siset, per l'obra titulada Albopàs. La darrera estació.

El primer tinent de batle de Cultura, Antoni Simó Tomàs, ha declarat que «coincidint amb l'Any Ballester, vàrem apostar per dedicar el premi que porta el seu nom al teatre, estil en què l'autor destacà amb escreix. Content que Pep Siset hagi estat ben valorat per part del jurat i tenguem una obra de teatre guanyadora d'aquest Alexandre Ballester i que, a més, tengui un lligam amb l'autor».

Ara, l’obra premiada serà editada per Lleonard Muntaner.

Josep Gómez és llicenciat en Filosofia per la Universitat de les Illes Balears. És cantautor i poeta amb publicacions com Els colors de l'ànima, el Llibre de les emocions o Per a quan ningú t'escolti.

El jurat va comptar amb els membres següents: Carles Cabrera Villalonga, professor de la UIB; i Lleonard Muntaner Mariano, editor. També hi foren presents, amb veu però sense vot, Llorenç Gelabert Crespí, batle de sa Pobla; i Antoni Simó Tomàs i Canyelles, regidor de Cultura.