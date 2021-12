La 71a Festa Òmnium de les Lletres Catalanes guardona Sergi Belbel, Ricard Sunyol, Antoni Vidal, Carles Sala, Ai Weiwei i Filmin

El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha fet una crida als partits polítics perquè es mantenguin ferms en la defensa del català a l’escola: «Demanem a tots els partits de tradició catalanista que deixeu de fer política de curta volada i us poseu a treballar per blindar el model d’escola catalana, aquest gran consens de país, que és garantia de cohesió social».

Cuixart ho ha dit durant la gala de la 71a Festa Òmnium de les Lletres Catalanes, des d’on també ha convidat tothom «a sortir dissabte als carrers» per mostrar la «determinació, responsabilitat i compromís cívic» de la ciutadania «davant d’aquest greu atac al model de convivència». Un clam que s’ha sumat a una segona petició dirigida als partits polítics: «Que la cultura catalana segueixi contribuint a la humanitat depèn, avui, de l’audiovisual». I és que, segons ha afirmat, «la llengua se’n pot sortir de les pitjors circumstàncies, però només si donem el millor de nosaltres». En aquest punt, Cuixart no ha deixat de reivindicar el paper de la dona: «Sense escriptores no hi ha lletres catalanes, i perquè les autores guardonades deixin de ser una excepció».

Just abans d’entregar el Premi Sant Jordi de Novel·la a Sergi Belbel, el president d’Òmnium també ha remarcat «l’orgull» que suposa poder ser present en la 71 Festa Òmnium de les Lletres Catalanes després de gairebé quatre anys a la presó. No obstant això, i malgrat que «aquesta nit va començar clandestinament a la llibreria Catalònia fa 71 anys», ha dit, «encara hi ha exiliats i la repressió no s’atura». Per això, no ha deixat de tenir un record per al president Puigdemont, Marta Rovira, Anna Gabriel i la resta d’exiliats. «I avui, especialment, també a en Pau Juvillà», ha declarat.

Les obres premiades que s’han anunciat durant la gala de les 71a Festa Òmnium de les Lletres Catalanes-Nit de Santa Llúcia han estat les següents:

Morir-ne disset, de Sergi Belbel, 62è Premi Sant Jordi de Novel·la

L’autor, director i traductor teatral terrassenc Sergi Belbel Coslado, s’endú aquest 2021 el Premi Sant Jordi de Novel·la amb Morir-ne disset, el seu debut com a novel·lista. Convocat per Òmnium Cultural, l’entitat és coeditora del guardó per quart any juntament amb Proa. A Morir-ne disset, Belbel aborda un tema de màxima actualitat, com és la llengua catalana. El protagonista, fill d’una família immigrant vinguda del sud d’Espanya, neix i creix en una ciutat del Vallès Occidental, en la qual s’integra com el més català dels catalans. Descobreix una cultura i una llengua que el fascinen i l’inquiten al mateix temps i, mentre va relatant, amb nostàlgia i humor la seva infantesa i joventut, es confessa autor d’una sèrie d’assassinats comesos entre el període que va del cop d’estat del 23-F fins als Jocs Olímpics de Barcelona 92.

El guanyador rebrà directament 60.000 euros i, a banda, els doblers generats en concepte de drets d’autor. D’aquesta manera el Premi Sant Jordi esdevé el guardó més ben dotat de la literatura catalana.

Ricard Sunyol s’endú el Mercè Rodoreda i Antoni Vidal, el Carles Riba de Poesia

El 24è Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions és per a Declaració d’invencions, de Ricard Sunyol Estadella. «Gràcies a Òmnium i al jurat per premiar una obra humorística satírica i molt absurda que carrega contra estaments, tinglados com els d’avui i els mateixos jurats», ha esgrimit Sunyol, que també ha volgut tenir paraules pel moment que viu el català: «No salvarem la llengua amb discursos catastrofistes si no som exigents i atrevits, i fem el poca solta i el salt mortal».

El Premi Carles Riba de Poesia és per a Antoni Vidal Ferrando amb Si entra boira no tendré on anar, un diàleg entre passat, present i futur a partir de tot allò que ha anat en contra dels ideals, dels somnis i dels amors de la vida de l’autor. «Mai s’havia apagat la meva il·lusió de guanyar el Carles Riba, que a mi no em sembla només un premi de poesia, sinó el premi de poesia per excel·lència», ha explicat Vidal. I per això, ha dit, se sent molt «feliç poder formar part de la nòmina d’autors i autores que l’han aconseguit». Vidal ha relatat que no s’atura mai d’escriure un llibre fins que n’està «enamorat» perquè «escriure és pura èpica».

Capità Lluc, de Carles Sala, és el 59è Premi Josep M. Folch i Torres de Novel·les per a Nois i Noies que convoca La Galera i la Fundació Enciclopèdia Catalana i que està dotat amb 6.000 euros. És una història d’aventures que, com ha valorat el jurat, dona valor a la complicitat entre infants i avis i imagina un territori i uns artefactes que faran somiar als lectors. «Gràcies a tota la gent que confia en els lectors i lectores joves, i en la literatura que s’escriu per a ells», ha explicat Sala, que ha indicat: «Si volem que la literatura catalana sigui una llarga vida és imprescindible tenir molta cura dels lectors més joves».

Enguany el 48è Premi Joaquim Ruyra de Narrativa Juvenil ha quedat desert. Així ho ha decidit el jurat «atès que cap original no reuneix els requisits que reclama un dels certàmens més prestigiosos de la literatura juvenil en català». El jurat també vol fer constar que ha estat «una decisió difícil, però necessària, per tal que el Premi Joaquim Ruyra continuï sent un referent per a les joves lectores i lectors».

Durant l’acte, també s’ha fet lliurament dels premis de Comunicació Muriel Casals a la plataforma de cinema en línia Filmin i el premi Internacional J. B. Cendrós a l’artista xinès Ai Weiwei. El cofundador de Filmin Juan Carlos Tous ha reivindicat la indústria audiovisual en català i ha assegurat que «parlar de quotes és ben natural». Per la seva part, Ai Weiwei ha enviat un missatge gravat.

La 71a Festa Òmnium de les Lletres Catalanes, un clam a favor de la llengua

L’espectacle, creat expressament per a l’ocasió i dirigit per Martí Torras Mayneris, ha esdevingut un clam per la reivindicació a favor de l’ús social del català i la seva presència al sector audiovisual. Així, la Nit de Santa Llúcia 2021 es consolida com a espectacle televisiu i se celebra per segon any consecutiu de manera permanent al Teatre Nacional de Catalunya. La gala ha estat un viatge al llarg de la vida a través de la llengua i les lletres catalanes, com la literatura ens fa créixer i ens omple de vida. Per a mostrar aquesta evolució, l’espectacle ha comptat amb cinc presentadores que representen la mateixa persona al llarg de diferents etapes vitals. Entre els participants en l’acte destaquen també l’actor i director Jordi Oriol, l’il·lustrador Oriol Malet, les actuacions musicals en directe d’El Diluvi, Marc Parrot i la glosa de Mateu Xurí, entre d’altres.