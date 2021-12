Barcino presenta Imprescindibles–Biblioteca de clàssics catalans «per cobrir un buit imperdonable en l’oferta editorial en català»

L’Editorial Barcino, sota el paraigua de la Fundació Carulla, acaba de presentar una nova col·lecció de llibres que amb el nom d’Imprescindibles–Biblioteca de clàssics catalans, vol «potenciar i projectar la literatura catalana com a literatura de primer nivell i ve a cobrir un buit imperdonable en l’oferta editorial en català».

Segons expliquen els seus promotors, «des de la col·lecció MOLC (1978) no ha existit cap col·lecció que de forma programàtica, tengui com a únic objectiu la publicació de grans obres d’autors catalans de tots els temps. Aquesta és l’essència d’aquesta col·lecció que pretén tornar a posar en circulació obres i autors que fa anys que no es troben amb facilitat o que havien caigut del cànon per raons diverses, però tenen prou nivell per formar-ne part».

Amb el nom d’Imprescindibles–Biblioteca de clàssics catalans, el catàleg de la col·lecció inclourà obres de tots els gèneres literaris (narrativa, poesia, teatre, periodisme i assaig literari) i posant especial atenció a l’equilibri territorial (Països Catalans) i temporal (Edat Mitjana fins al segle XX) i de restitució de la presència femenina (autores i curadores).

Amb aquesta nova col·lecció, Barcino «no només renova i actualitza el seu propòsit fundacional de recuperar, difondre i divulgar els clàssics de la literatura catalana sinó que ho entoma com un projecte cultural i de país amb voluntat de permanència en el temps». És per això que seran «edicions filològicament rigoroses i acurades, des del punt de vista físic i formal; amb acabats i dissenys molt cuidats que converteixin els llibres i la col·lecció en un objecte imprescindible en la biblioteca de qualsevol amant de la llengua i la literatura catalana».

Els primers títols de la col·lecció

El tret de sortida el marcaran títols com el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, la millor novel·la europea del segle XV i un clàssic indiscutible de la literatura catalana, a cura de Josep Pujol i La punyalada de Marian Vayreda, obra cabdal de les lletres catalanes però actualment descatalogada, a cura de Margarida Casacuberta.

En l’edició del Tirant lo Blanc, Josep Pujol revisa i actualitza la de Martí de Riquer, que ja té més de 40 anys. Pujol ha consultat, també, els facsímils de les dues edicions antigues (1490 i 1497) i ha tingut en compte totes les altres edicions que se n’havien fet. El resultat és una edició que restitueix el text original regularitzat, l’acompanya de notes lèxiques i culturals i l’encapçala d’un pròleg savi i amè, que faciliten el gaudi d’aquest llibre a tots els lectors del segle XXI. Un glossari i les il·lustracions de l’arnès del cavaller clouen el volum.

Per a l’edició de La punyalada, que es va publicar per primera vegada pòstumament el 1904 en una edició molt intervencionista, Margarida Casacuberta ha consultat el manuscrit autògraf de Vayreda, així com les galerades que va poder revisar abans de morir. Ofereix, doncs, un text fidel a l’autor, amb l’ortografia regularitzada i unes notes explicatives que en faciliten la comprensió. El volum es completa amb un postfaci en què Casacuberta dona claus de lectura i noves hipòtesis d’interpretació de l’obra vayrediana.

El tercer volum de la col·lecció serà la poesia completa de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, el jove poeta mallorquí que va enlluernar els seus contemporanis, amic d’Espriu, lloat per Riba, admirat per Manent, reivindicat per Palau i Fabre. Rosselló morí de tuberculosi amb només 26 anys, però amb només tres llibres ja va tenir temps d’esdevenir un dels grans noms de la poesia catalana del primer del segle XX, i un dels millors exponents de l’entrada de la modernitat en les nostres lletres.

Alguns dels propers autors amb els quals Barcino està treballant són Dolors Monserdà, Narcís Oller, Francesc Fontanella, Ramon Muntaner, Màrius Torres, Isabel de Villena, Àngel Guimerà... i altres noms indiscutibles de la literatura del nostre país.

Des de l’1 de desembre ja es pot trobar a les llibreries aquestes perles de la literatura per llegir, tenir i regalar. Una col·lecció de clàssics de la literatura catalana des de l’Edat Mitjana fins al segle XX per als lectors del segle XXI.