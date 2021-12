'La ciència segons Forges' s’exposa al campus de la UIB

Còmic Nostrum i la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació duen al campus l'exposició dedicada a la visió de la ciència i la tecnologia d'un dels millors humoristes gràfics de l'Estat.

Antonio Fraguas, Forges, va tenir sempre la mirada posada en els avenços de la ciència i la tecnologia i va reivindicar la necessitat d’incrementar el finançament dedicat a la recerca bàsica. Una mostra d’aquest compromís són les vinyetes que es recullen a l’exposició La ciència segons Forges, que es pot visitar al campus de la Universitat de les Illes Balears del 2 al 22 de desembre de 2021. L’exposició romandrà instal·lada a la zona de vianants del caminal de l’Illa d’en Colom, entre els edificis Mateu Orfila i Rotger i Ramon Llull.

L’exposició va ser concebuda pel CSIC com un homenatge a un dels millors humoristes gràfics de l'Estat amb motiu del 80è aniversari de la institució. S’hi reuneixen 66 vinyetes que Forges va publicar al diari El País entre 1995 i 2018. El contingut reflecteix la particular interpretació de Forges sobre qüestions universals com l’origen de la vida o l’evolució humana, s’atura en descobriments i teories com el principi d’Arquimedes o la teoria dels forats negres, i recull vinyetes dedicades a científics eminents com Newton, Darwin o Einstein.

Aquesta iniciativa és fruit de la col·laboració entre el Festival Internacional de Còmic de Mallorca Còmic Nostrum i la UIB, a través de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació.