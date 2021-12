Obres de Puccini, Verdi o Piazzolla en l'estrena del XXXIII Festival Antoni Lliteres a Artà

El XXXIII Festival Antoni Lliteres començarà aquest dissabte 4 de desembre, a les 19 h, amb el quintet de metall Riu Dolç Braç, que interpretarà peces de Puccini, Verdi i Piazzolla, entre d’altres autors. Així s'ha anunciat en la presentació del programa, en la qual s'ha animat la gent a assistir-hi, destacant les garanties sanitàries que ofereixen els espectacles culturals d’aquest tipus.

El cartell continua amb un duet format per la pianista internacional Yuko Mitzutani i el flautista Eduard Belmar, solista a l'Òpera de Frankfurt; els quals actuaran dissabte dia 11. I, finalment, dia 18 serà el torn de la gala lírica, concert de Nadal, amb la soprano Marta Bauzà, el tenor Antoni Lliteres i el pianista Andreu Riera, que interpretaran grans èxits clàssics amb l'acompanyament de l'artista visual Damià Vives.

El regidor de Cultura d’Artà, Toni Bonet, ha lloat la feina de l'Associació Festival de Música Clàssica d’Artà Antoni Lliteres, «per la seva incansable feina i previsió a l’hora d’organitzar el Festival», ha concretat. El director del Teatre d’Artà, Joan Matamales, ha explicat que es treballa «extremant mesures amb un aforament previst del 100%, en un escenari canviant i de contínua actualització de protocols». I, finalment, Pep Xisco Palou, el director del festival, ha destacat l’elevat nivell artístic dels intèrprets i músics participants, posant de relleu el nou panorama d’artistes locals o residents, «que permet que no sigui necessari anar molt enfora a cercar gent de qualitat per cobrir les expectatives que un festival com aquest», ha referit.