Acte d'homenatge a Maria Antònia Oliver al teatre Mar i Terra coincidint amb el seu 75è aniversari

La filòloga Pilar Arnau ha organitzat un petit acte d'homenatge a Maria Antònia Oliver al teatre Mar i Terra de Palma per a aquest dijous, a les 19 h, coincidint amb el 75è aniversari l'escriptora. L'acte consistirà en una taula rodona en què parlarà Arnau acompanyada d'Antoni Lluís Reyes, Begonya Méndez i Margarida Aritzeta; a més d'una lectura dramatitzada a càrrec de l'actriu Apolònia Serra.

En moitu de l'homenatge, la seva amiga i degana de la Institució de les Lletres Catalanes, Margarida Aritzeta, ha expressat que «hem d'estar ben agraïts a la Pilar Arnau per haver organitzat aquest homenatge en vida de l'autora, hem d'aprendre encara que els homenatges s'han de fer quan les persones hi són». I, referint-se directament a Oliver, ha volgut definir-la com una «autora complexa que no perd les arrels mallorquines, que és en totes les lluites polítiques i que té un gran sentit de l'exigència amb l'obra pròpia, però hi ha la Maria Antònia Oliverafable, la de la casa en què tothom té cabuda i en què tothom anava».

El nom de l'escriptora ha sonat aquests darrers dies, pel fet que ha decidit de llegar la casa de Biniali a l'Obra Cultural Balear perquè en faci un centre d'estada per a escriptors, i es converteixi en una casa de cultura. L'objectiu d'aquesta cessió és el de mantenir viu l'esperit d'un dels llocs de refugi i trobada que, al llarg dels anys, van tenir tots els escriptors que passaven per Mallorca. Per la seva banda, l'Obra Cultural Balear ha acceptat amb entusiasme i responsabilitat aquest llegat.