L'artista pollencí Joan Bennàssar, Tafoner Major d'Oli de Mallorca 2021

La tafona de Can Feliu ha acollit aquest dilluns el nomenament del Tafoner Major d'Oli de Mallorca 2021, títol amb el qual el Consell Regulador reconeix anualment persones o entitats que contribueixen a la difusió de la cultura de l'oliva a l'illa. El premiat ha estat l'artista plàstic pollencí, Joan Bennàssar, qui al llarg de la seva trajectòria i obra ha evocat amb gran sensibilitat la Mediterrània, expressant a través de les formes, volums i cromatismes el tarannà de les seves gents i el vincle d'aquestes amb productes icònics com poden ser el vi i també l'oli d'oliva.

Bennàssar ha rebut el quartà (antiga mesura d'oli) de mans del president de la DO Oli de Mallorca, Joan Mayol, qui ha presidit l'acte. Aquest ha volgut destacar que «entre la tasca del tafoner, la de fer oli, i el procés creatiu d'un artista, hi ha semblances com la tècnica, la sensibilitat i la força; tres característiques que reuneix Joan Bennàssar». Per la seva banda, l'artista, a més d'agrair el nomenament, ha destacat com en determinats treballs ha pogut fer servir productes tals com són l'oli d'oliva, el blat i el vi com a elements definitoris per a divulgar la nostra societat.