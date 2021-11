IB3, TV3 i À Punt rellancen la plataforma Bon Dia TV per promocionar les seves produccions en català

À Punt s'ha unit aquest divendres al canal Bon Dia de TV3 i IB3, que es rellança amb aquesta incorporació com a «aparador» de les seves produccions pròpies i de les coproduccions, així com per «promocionar una llengua i una cultura compartida» i en el qual l'any que ve es vol incorporar un informatiu setmanal de les notícies culturals que s'han produït als Països Catalans.

La presidenta de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Mar Iglesias, la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach i el director de l'Ens Públic de Radioitelevisió de les Balears, Andreu Manresa, han presentat a València la plataforma, disponible a Bondiatv.org, en un acte al qual també ha assistit el conseller d'Educació i Cultura de la Generalitat valenciana, Vicent Marzà.

D'aquesta manera, À Punt s'incorpora des d'aquest divendres a aquesta plataforma, que es creà el novembre de 2018. La plataforma no pretén competir amb les audiències dels tres canals de televisió, i per tant, no té un pressupost específic. No obstant això, ja s'està treballant per dotar-la d'una partida pròpia per poder incloure continguts específics.

L'any que ve «hem de veure com ho feim perquè és important unir la indústria i el talent» i «ajudar al consum audiovisual en la nostra llengua, que està amenaçada».

De moment, el conseller de Cultura ha ressaltat que les comptes de la Generalitat valenciana de 2022 ja inclouen una partida específica de Política Lingüística destinada per a Bon Dia TV i ha insistit en la voluntat de Cultura perquè aquest projecte sigui un èxit.

La programació actual té un caràcter social i cultural format per documentals, sèries, llargmetratges i programes amb una temàtica variada per donar visibilitat a la producció pròpia de qualitat de les diferents televisions.

«Fet històric»

El director general d'IB3, Andreu Manresa, ha insistit en el fet que aquesta presentació és «un fet de normalitat, extraordinari i històric» perquè «permet veure a un clic les produccions realitzades en la nostra llengua des de qualsevol lloc del món».