Cultura augmenta el seu pressupost fins als 27,9 milions d'euros en una aposta per l'Institut d'Indústries Culturals

L'àrea de Cultura de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura gestionarà en 2022 un total de 27,9 milions d'euros, un 11,9 per cent més que en 2021, enfocats a la reactivació del sector cultural amb una aposta per l'ICIB, l'avanç en infraestructures estructurals i l'enfortiment dels centres culturals propis.

«Aquests pressupostos constaten l'aposta del Govern per una cultura pensada tant per als qui la creen, amb línies d'ajudes específiques que inclouen la creació, la recerca i la projecció exterior, com per als qui la reben: els ciutadans. Avançarem en la creació d'equipaments que marcaran les polítiques culturals i establiran les bases de la projecció de la nostra cultura», ha expressat el conseller de Cultura, Miquel Company.

L'Institut d'Indústries Culturals experimenta la pujada més gran, un 145%, en passar d'1.250.000 euros del pressupost inicial de 2021 a 3.066.555 per al 2022, any en què consolida l'augment de la convocatòria de producció audiovisual i gestionarà partides de fons europeus per a inversió en la millora d'infraestructures de teatres, auditoris, carpes de circ, sales de música en directe, sales d'assaig, espais escènics i musicals de companyies de teatre, dansa, i altres multidisciplinaris. A més, també dedicarà una partida per a la modernització i digitalització de les sales de cinema de les Balears.

El creixement s'estén també a la Direcció General de Cultura, que augmenta el seu pressupost fins a 21, 6 milions d'euros, un 12,8 més que en 2021, i que inclou actuacions com la rehabilitació de Can Junyer per convertir-ho en el Centre de Creació i Recerca de Llucalcari, la posada a punt dels equipaments del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany i la col·laboració en els del Teatre Principal d'Inca, així com l'impuls de la candidatura de Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial de la Unesco.

D'altra banda, la Direcció General de Cultura continua incrementant la seva aportació com a membre del patronat d'Es Baluard Museu i l'eleva a 870.000 euros, un 24,3% més que en 2021, per treballar en projectes conjunts de Cultura del Govern de les Illes Balears i el museu. A més, encara que manté la seva partida per a l'Institut Ramon Llull en 350.000 euros, la xifra global ascendirà a 600.000 euros amb els 250.000 euros compromesos des de l'àrea de Política Lingüística de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

Entre els centres de gestió del Govern, destaca l'increment que experimenta el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera (MAEF) amb una pujada del 34,63 per cent fins a 1,6 milions d'euros per a la celebració en 2022 del Congrés Internacional d'Arqueologia Púnic-Fenícia i per incidir en els treballs de conservació i restauració de la necròpoli i béns del museu. La Biblioteca Pública de Palma Can Sales es queda en 1.430.265 euros després de completar la seva inversió en el sistema de radiofreqüència, mentre que l'Arxiu del Regne de Mallorca gestionarà 1.476.808 euros.

L'IEB centrarà els seus esforços també en la reactivació del sector cultural amb un programa d'ajudes que atén l'heterogeneïtat i les necessitats de tots els agents sectorials, així com la formació en llengua catalana. Disposarà de 4.643.889 euros, que també serviran per continuar apostant per la celebració del Mercat Professional de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears, Fira B!

Per la seva part, la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears, comptarà amb un pressupost de 6.070.421 euros per part de la Conselleria, encara que el seu còmput global ascendeix a 11,3 milions, ja que avançarà en la construcció de la nova seu de l'Orquestra, la Capsa de Música, amb aportacions de l'Impost de Turisme Sostenible, la Fundació Khüne i Fundatur. Entre els seus projectes per a 2022, compten amb l'edició i producció de l'Òpera de l'Arxiduc, l'edició de l'Arxiu Samper, el concurs de cant Joan Pons i la temporada amb el nombre més gran de concerts de la seva història.