Nova Editorial Moll i la Llibreria Lluna celebren el Dia de les Llibreries amb la presentació d''Habitem-nos', un nou recurs per a practicar el català

La presentació d'Habitem-nos. Guions de conversa per afavorir el creixement personal i fomentar la cohesió grupal de Maria Clapés Nicolau protagonitzarà aquest dijous a les 19 hores la celebració del Dia de les Llibreries a la Llibreria Lluna de Palma.

El llibre, publicat enguany per l'editorial Nova Editorial Moll, serà presentat per Jaume Balaguer, director de l’Institut d’Ensenyament Secundari de Calvià i l'autora, Maria Clapés Nicolau.

Habitem-nos pretén ser un recurs necessari per a fomentar la cohesió social, alhora que s’afavoreix el creixement personal i l’adquisició de coneixements en llengua catalana a les aules de secundària. Un recurs innovador dirigit a la pràctica de la llengua catalana a través de la conversa, i adquirir fluïdesa i seguretat a l’hora d’emprar-la, i de fomentar la integració sociocultural en el cas de de persones no catalanoparlants.

Maria Clapés Nicolau (Palma, 1981), llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de les Illes Balears (2004) i per la University of Sheffield (2004) és experta universitària en autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI (UIB) i en interioritat, autoestima i assertivitat (UIB). És la creadora i coordinadora del projecte 'Berenars en català', iniciat a l’IES Calvià el curs 2010-2011, experiència recollida en bona part al llibre Habitem-nos.

Maria Clapés Nicolau és també directora del Club de Conversa, una nova fórmula per a aprendre català de manera entretinguda i divertida, adreçada a no catalanoparlants, per a practicar l’idioma mitjançant grups de conversa formats per qui el vol practicar i per voluntaris que ja en saben, promoguda per l’associació El Mirall -vinculada a la publicació cultural del mateix nom- amb la col·laboració de la Institució Francesc de Borja Moll i amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Govern.