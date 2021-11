El Teatre Principal d'Inca reobre les portes en el 107è aniversari de la inauguració

El diumenge de la setmana que ve, 14 de novembre, el Teatre Principal d'Inca reobre les portes després d'un procés de reforma, millora i ampliació de les seves instal·lacions i serveis, amb la intenció de poder «oferir el millor entreteniment i els millors esdeveniments al públic». Amb aquesta reforma, el Teatre Principal d'Inca amplia els seus espais escènics, i disposarà d'un equipament més actual i modern.

Segons el president de la Fundació i del Patronat del Teatre Principal d'Inca, Virgilio Moreno, han volgut commemorar aquesta inauguració amb visites guiades «perquè els ciutadans i ciutadanes d'Inca puguin ser els primers a veure’l reformat i poder visitar les seves instal·lacions». Es tracta d'una inauguració que la gent d'Inca esperava des de fa temps amb il·lusió i, a la fi, podran ser testimonis d'aquesta espectacular reforma.

La data triada per a donar inici a la nova etapa del Teatre Principal d'Inca és el dia 14 de novembre, una data que no ha estat triada a l'atzar ja que just aquest dia es compleixen 107 anys de la inauguració del Teatre. D'aquesta manera, s'ha volgut commemorar la data esmentada en reconeixement d'un dels edificis més emblemàtics de la ciutat.

A la reunió del Patronat de la Fundació del Teatre Principal d’Inca celebrada aquest dijous es va aprovar la programació, el dia d'obertura, així com que la coordinació del Teatre Principal d’Inca serà responsabilitat de Biel Amer.

A continuació, detallam la programació prevista per als pròxims mesos:

Novembre

VISITES GUIADES. 107è aniversari de la inauguració del Teatre Principal d’Inca

Acte gratuït. Grups de fins a 30 persones

Temps aproximat per visita: de 30' a 45'.

Diumenge 14 de novembre: 10 h, 11 h i 12 h

Dilluns, 15 de novembre: 17 h / 18 h / 19 h

Dissabte 20 de novembre:10 h / 11 h / 12 h

Diumenge 21 de novembre:10 h / 11 h / 12 h

Dilluns 22 de novembre: 17 h / 18 h / 19 h

Dissabte 27 de novembre: 10 h / 11 h / 12 h

Diumenge 28 de novembre: 10 h / 11 h / 12 h

Dilluns 29 de novembre: 17 h / 18 h / 19 h

Dimecres 17 de novembre 21:00

JOSÉ CORBACHO. Ante todo mucha calma

Sala Principal

Dijous 18 de novembre 20:00

PETIT & FRIENDS en concert

Sala Principal

Divendres 19 de novembre 20:00

PRIMAVERA DE BÈSTIES. Premi de teatre Pare Colom 2020

Sala Principal

Dissabte 20 de novembre 20:00

Gala lírica amb JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ (tenor). Piano: Francesc Blanco

Peces d’òpera, sarsuela i cançó

Sala Principal

Diumenge 21 de novembre

El Teatre Principal estrena cinema

16:30 h La familia Addams 2 (animació)

19:30 h Sin tiempo para morir. Dir: Cary Joji Fukunaga

Sala Principal

Dijous 25 de novembre 20:00

Cinema

MAIXABEL. Dir.: Icíar Bollaín. Amb Blanca Portillo, Luis Tosar. Durada: 116’ (12A)

Sala Petita

Diumenge 28 de novembre 17:30

100 % JODLOWSKI. Concert de l’Ensemble Espai Sonor

Sala Principal

Diumenge 28 de novembre 20:00

SERENDIPITAT o el desbaratament dels poetes

Sala Petita

Desembre

5 de desembre

53 DIUMENGES de Cesc Gay

Pere Arquillué, Cristina Plazas, Àgata Roca i Lluís Villanueva

Estrena 5 de desembre a les 20 hores

Sala Principal

6 de desembre

BABY ESFERIC. Aboon Teatre

Espectacle infantil recomanat per a menors de 6 anys

Estrena 6 de desembre a les 11 hores i a les 12 hores

Sala Petita

18 de desembre

A VUELTA CON LORCA. Carmelo Gómez i Mikhail Studyonov

Sobre textos de García Lorca, Cervantes i Lope de Vega

Estrena 18 de desembre a les 20 hores

Sala Principal