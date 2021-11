Plataforma per la Llengua: «Cal que es concreti quin percentatge s'estipularà per a la producció pròpia, el doblatge i la subtitulació en català»

La Plataforma per la Llengua valora positivament els quatre punts que, segons ha informat ERC, s'inclouran a la nova llei audiovisual espanyola i constata que recullen en gran mesura les peticions de la Plataforma per la Llengua i l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. Ara bé, l'entitat demana concreció abans de fer-ne una valoració més àmplia. Per exemple, cal que es concreti quin percentatge s'estipularà per a la producció pròpia, el doblatge i la subtitulació en català, ja que d'això en depèn en gran mesura l'èxit o el fracàs de l'acord. «Que la quota obligada d'oferta en llengües minoritzades sigui d'un 5%, o que sigui ambiciosa com el mínim del 60% que reivindicàvem nosaltres, canvia completament la situació», ha dit a RAC1 l'assessor voluntari de l'entitat Pol Cruz-Corominas.

L'ONG del català reitera la necessitat que la llei especifiqui que els requisits lingüístics seran d'obligat compliment per a totes les plataformes, independentment de si tenen o no seu a l'Estat espanyol. A més, es reclama que tinguin efecte en tot el catàleg, no només a la part de producció europea. Aquests són uns punts que no han quedat concretats a l'acord entre ERC i el govern espanyol. L'entitat també remarca la importància cabdal que les competències d'inspecció i sanció depenguin de la Generalitat i no de l'Estat. Juntament amb l'AADPC i en el marc de les seves al·legacions a la llei, l'entitat va presentar una estratègia amb aquesta finalitat.

La Plataforma per la Llengua valora positivament el pas endavant del PSOE explicitant que hi haurà d'haver obligacions per a la producció, el doblatge i subtitulació en llengües minoritzades però no farà cap valoració concloent sobre l'acord fins que no sigui públic en la seva totalitat i la reforma de la llei no sigui una realitat.