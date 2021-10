Tomeu Penya s'endú el Premi Enderrock a la Trajectòria

La revista musical Enderrock ha anunciat aquest divendres l'atorgament del Premi Enderrock d'Honor de la música balear al compositor i baterista Ramon Farran, el Premi Enderrock a la Trajectòria al cantautor Tomeu Penya, i el nou Premi Enderrock - Obra Cultural Balear al promotor i director del segell Blau Produccions i Xocolat Discos, Miquel Àngel Sancho.



A més, s'ha fet la lectura pública dels nominats per votació popular de la quarta edició dels Premis de la Música Balear 2021, que es lliuraran el dijous 25 de novembre al Teatre Xesc Forteza de Palma, liderada per O-Erra –amb quatre candidatures– i Amulet, Anegats, Maria Hein i Pèl de Gall –amb dues candidatures–.



La gala està organitzada pel Grup Enderrock amb la complicitat de l’Obra Cultural Balear, el suport de l’Ajuntament de Palma i el Govern i el patrocini d’Estrella Damm. La gala de lliurament dels premis serà enguany de nou presentada per la periodista Victòria Maldi i el músic Pep Suasi, que ja varen estrenar-se en les dues darreres celebracions.



Durant la Nit Enderrock Balear hi haurà una desena d'actuacions de les quals ja s'han anunciat les estrenes en directe del duet de pop alternatiu Donallop i de l'artista de músiques urbanes Baaldo, el retorn de Kard's Piken a un escenari per homenatjar Joan Bibiloni, i el debuts dels guanyadors del Sona9 2021, Reïna, el bandautor Jantià, la cantautora Maria Hein i el grup Alanaire.

Reconeixements especials

El músic Ramon Farran serà reconegut amb el Premi Enderrock d'Honor de la Música Balear. Farran (Barcelona, 1939) és un músic cabdal que ha tocat com a bateria i percussionista amb bona part de les figures històriques del jazz, i ha deixat una profunda empremta en l’escena balear. El 1963 va crear l’Índigo Jazz Club de Palma, centre pioner i referencial, i ha participat en infinitat de produccions com el superèxit d’Els Valldemossa “Fiesta” (1970) o l’àlbum sobre poemes de Robert Graves El olivo (Bass Drums, 1977). Com a compositor ha gravat 14 discos de contemporània i clàssica, amb dues obres estrenades a Palma –Elements (Blau, 1985) i Mediterrània (1991)– i “Shakespeare” a la Catedral de Southwark, a Londres, amb motiu del 300 aniversari de la seva mort. Farran té previst tancar el cercle artístic instal·lant la seva residència de nou a Mallorca, a Sóller, per cloure la seva obra simfònica dedicada a l’amic escriptor i poeta anglès Graves.



El cantant Tomeu Penya rebrà el Premi Enderrock a la Trajectòria. Els més de 50 anys de trajectòria de Tomeu Penya l’avalen com una de les veus referencials i més estimades de la música popular en català. Si bé en un primer moment va voler ser capellà, rere unes ulleres tintades i un barret de cowboy ha esdevingut un dels cantants més populars dels Països Catalans, present al Museu del Country de Nashville. Va projectar la seva popularitat gràcies a un himne sobre l’entesa entre “Catalans i mallorquins” i a l’adaptació de Bee Gees “Illes dins d’un riu”, que moltes orquestres han incorporat al repertori. Hi ha cançons que l’identifiquen, com la introspectiva “Plou” o la sorneguera “El dimoni dins jo”, i d’altres que en mostren el jo més casolà (“De tot cor”) o més faldiller (“Ho feim”). Va impulsar la carrera de Marisa Rojas, va apadrinar Chenoa (OT) i ha col·laborat amb un munt d’artistes, com a la inoblidable “Alegria” d’Antònia Font.

L’Obra Cultura Balear (OCB) ha atorgat el Premi Enderrock a una Personalitat a l’activista cultural Miquel Àngel Sancho (Palma, 1952) per la seva contribució a la música, com a fundador ara fa 40 anys de la botiga de discos Xocolat i del segell Blau Produccions –creat el 1982–, a més de la projecció que ha donat als músics balears i el suport a artistes d’arreu dels Països Catalans. El que va ser una aposta per donar sortida a Joana Lluna de Joan Bibiloni ha acabat sent un referent discogràfic de producció prolífica i exquisida, i un punt de trobada de melòmans. Ha publicat discos d’artistes com Joan Bibiloni, Tomeu Penya, Música Nostra, Toni Morlà, Víctor Uris, Ocults, Cap Pela, Andreu Riera, Guillem Samsó, Antònia Font i Joan Miquel Oliver, ha fet de promotor de concerts de Keith Jarrett i Van Morrison, així com del projecte Cuba le canta a Serrat, i igualment ha impulsat l’emissora musical Som Ràdio i Xocolat Ràdio, a més de ser col·laborador d’Ona Mallorca i Ona Mediterrània.

Premis de votació popular

Un cop tancada la primera volta de la votació popular, amb un total de 4.280 vots d'usuaris únics, la revista Enderrock ha fet lectura pública dels 33 finalistes de les 11 categories de la quarta edició dels Premis de la Música Balear elegits pel públic. La llista dels artistes més nominats està enacpaçalada per O-Erra (4 candidatures) i Amulet, Anegats, Maria Hein i Pèl de Gall (2 candidatures).



La segona volta de votacions per a elegir els guanyadors a millor artista, millor grup revelació, millor cançó, millor directe i millors discos de pop-rock, cançó d'autor, músiques urbanes, folk, jazz i clàssica s'ha obert des d'aquest divendres fins al diumenge 14 de novembre al web www.premismusicabalear.cat. El resultat d'aquesta categoria es donarà a conèixer durant la gala d'entrega dels premis.



La gala

La gala ha programat les actuacions del trio Alanaire, que estrenarà el seu primer EP homònim (PromoArts Music, 2021), apadrinat per Joan Miquel Oliver; l'artista urban multidisciplinar Baaldo, que presentarà una performance en directe; el duet de pop Donallop, que estrenarà un tema inèdit del seu pròxim disc; el nou projecte de pop d'autor de Joan Sebastià Sansó 'Jantià', que es presentarà amb el primer disc P.A.S. (Blau Produccions, 2021); la reunificació del grup Kard's Piken, que farà un homenatge als 40 anys de "Joana Lluna" de Joan Bibiloni, amb la col·laboració especial del guitarrista manacorí, el debut de la jove cantautora felanitxera Maria Hein amb el seu primer disc, Continent i contingut (Hidden Track Records, 2021) i els guanyadors del Concurs Sona9, els manacorins Reïna, que han llançat la seva òpera prima, Arts marcials (U98 Music, 2021).

La festa anual de la música balear se celebra amb la complicitat de l’Obra Cultural Balear, el suport imprescidible de l'Ajuntament de Palma –a través de la Regidoria de Cultura i Benestar Social–, l'Institut d'Estudis Baleàrics i la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, i el patrocini d’Estrella Damm.



En la roda de premsa hi han intervingut el conseller de Cultura del Govern, Miquel Company, el tinent de batle de Cultura i Benestar Social de l'Ajuntament de Palma, Antoni Noguera, la coordinadora de l'Obra Cultural Balear, Aina Vidal, i el director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau.