La garrova, el porc negre i el peix, protagonistes a l'estand de les Balears al Saló Gourmets

La garrova, el porc negre, les gambes de Sóller, el pebre de tap de cortí o la llampuga han estat, aquest dimarts, els protagonistes de les demostracions culinàries a l'estand de les Balears 'Quatre illes per assaborir' del Saló Gourmets de Madrid.

Les receptes han anat a càrrec de tres cuiners de l'ASCAIB, que han explicat les característiques de productes com la garrova, el peix, el pebre de tap de cortí, que compta amb una Denominació d'Origen Protegida (DOP), l'oli de Mallorca, que també és DOP, aliments tradicionals com els albercocs de Porreres, i productes com el porc negre, que és una raça autòctona de Mallorca.

Així, Cati Pons ha cuinat calamars farcits de peix de temporada, gambes de Sóller, amb salsa i patató; José Cortés ha elaborat una coca de garrova i oli de Mallorca (DOP), amb escabetx de llampuga; i Igor Rodríguez, un bao de pebre de tap de cortí, porc negre i iogurt d'albercocs de Porreres. També s'ha fet tasts i explicacions sobre vins, en concret de blancs i negres de la Denominació d'Origen Pla i Llevant, i de begudes espirituoses, a càrrec de Gabi Lucas, de l'Associació Balear de Sommeliers (ABS).

Aquest dimecres, a més, es cuinarà i donarà a tastar un plat de Mallorca, un de Formentera i un de Menorca. Sara Valls farà una ensalada pagesa de Formentera, Sílvia Anglada cuinarà una recepta de Fra Roger com és la vedella de Menorca amb ceba i tàperes, i Miquel Gelabert, un frit mallorquí amb caragols i allioli de patata.

'Quatre illes per assaborir amb els seus maridatges'

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, moderarà aquest dimecres, a les 16.45 hores, una taula rodona que duu per nom 'Quatre illes per assaborir amb els seus maridatges'. Es farà a l'espai 'Show Cooking Gourmet', situat al pavelló 4 A50, i consistirà a cercar el maridatge idoni per a cada un dels plats que els cuiners i cuineres han elaborat durant els dies de la fira a l'estand de la conselleria. La consellera estarà acompanyada del president de l'ABS, Daniel Arias, el president d'ASCAIB, José Cortés, i la també membre d'ASCAIB, Sílvia Anglada.