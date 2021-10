Arriba la 32a Setmana del Llibre en Català amb el lema 'Llegeix com vius' que reivindica l’ús de la llengua en la literatura i en el dia a dia

L’edició 32 de la Setmana del Llibre en Català, organitzada pel Gremi de Llibreters de Mallorca, torna al pati de la Misericòrdia de Palma. Serà del 28 d’octubre al 1r de novembre, en horari de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores. En total, hi participen 12 llibreries agremiades, a més d’institucions.

La Setmana del Llibre en Català compta amb el patrocini del departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca i la col·laboració de la Fundació Mallorca Literària i de les editorials Combel i Baula.

El lema d’enguany és 'Llegeix com vius', per a reivindicar l’ús de la llengua catalana en la literatura i en el dia a dia. La pregonera d’aquesta edició serà Maria Barbal i Farré, escriptora i professora, reconeguda amb el premi Josep Pla (2021) i amb el premi d’honor de les lletres catalanes (2020) atorgat per l’entitat Òmnium Cultural. El pregó tendrà lloc dijous, 28 d’octubre, a les 18 hores, en el pati de la Misericòrdia. Just en acabar, a les 19 hores, se celebrarà el recital de poesia i música ‘Cignes tenebrosos’, amb Pere Suau, veu recitada i autor dels poemes; Antoni Bujosa, autor de la música, al piano; i Pau Debon, veu cantada.

Està previst que se celebrin una trentena d’activitats, entre presentacions de llibres, xerrades, activitats infantils i juvenils i activitats musicals.

Les llibreries d’aquesta Setmana del Llibre en Català són 12: Quart Creixent, Embat, Espai Caramulls, Finis Africae, Lluna, Ínsula literària, Llibres Ramon Llull, Ábacus, Lila i els contes, Drac Màgic, Es Raconet i FNAC.