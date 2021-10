Can Alcover acull el cicle 'Palma i l'Alguer: ciutats agermanades'

Can Alcover acollirà entre el 21 i el 30 d’octubre un cicle d’activitats dedicat a l’Alguer organitzat per l’Obra Cultural Balear amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palma i la Plataforma per la Llengua a les Illes Balears. La iniciativa pretén donar a conèixer la ciutat i retre homenatge al seu agermanament amb Palma. Mallorca i l’Alguer comparteixen llengua, cultura i història, ja que fou repoblada per ciutadans provinents de diferents indrets de la Corona d’Aragó i s’hi parla català.

El cicle contempla l’exposició d’una mostra fotogràfica composta per 30 fotografies i que duu per títol L’Alguer que ens inspira del fotògraf barceloní Joan Mayoral. A banda, també es duran a terme dues conferències: La llengua catalana a l’Alguer: història i característiques, a càrrec del professor de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears Jaume Corbera; i Situació actual i perspectives del català a l’Alguer amb la presidenta de la Plataforma per la Llengua a l’Alguer, Irene Coghene i l’exbatle de l’Alguer i membre de l’Obra Cultural de l’Alguer, Carlo Sechi.

També es preveu la projecció del documental L’Alguer, un pentagrama amb un carrer amb la participació del director i periodista Roger Cassany. La cloenda serà protagonitzada per Claudio Sanna & Rall Grup, que seran els encarregats de musicar aquest cicle amb un concert titulat La cançó catalana a l’Alguer.

Totes les activitats són gratuïtes amb inscripció prèvia al correu: activitats@ocb.cat