Dia de Francesc de Borja Moll: ‘Per celebrar l’aniversari, tothom amb el Diccionari!’

Amb el lema ‘Per celebrar l’aniversari, tothom amb el Diccionari!’, la commemoració del Dia de Francesc de Borja Moll -10 d’octubre, aniversari del seu naixement- es centra enguany en el Diccionari Català-Valencià-Balear, redactat per ell mateix i per Antoni Maria Alcover. El 2021 es compleixen trenta anys de la mort del filòleg menorquí, el 1991, així com un segle de la ‘gran eixida’ de Moll i Alcover, del 26 de juny al 23 de novembre del 1921, la més extensa per territoris de parla catalana per recollir paraules i expressions que serviren de base al Diccionari.

La Institució Francesc de Borja Moll, titular dels drets del Diccionari i de l’editorial Moll -ara Nova Editorial Moll-, ha convidat els municipis de l’àmbit de llengua catalana a afegir-se a la celebració al llarg d’aquest mes d’octubre. La commemoració coincideix amb una nova digitalització del Diccionari català-valencià-balear que posarà a l'abast de tothom tot el seu potencial de consulta amb la incorporació de les tecnologies d'avui, amb el suport del Govern i d’altres entitats.

El programa d’actes commemoratius inclou aquest dimecres, 6 d'octubre, a les 19.00 hores, un homenatge a Moll, Fill Adoptiu de Mallorca, a la sala de plenaris del Consell de Mallorca, amb aforament limitat. Divendres 8 d'octubre, a les 18.00 hores, a la cantonada dels carrers Francesc de B. Moll i Reina Esclarmonda, a Palma, l’Ajuntament ha organitzat el recital Mestres de la paraula, amb textos de Pere Quart, Blai Bonet, Guillem d’Efak, Miquel Bauçà, Maria Mercè Marçal, Enric Cassasses, Josep Pla, Maria Sevilla, Pere Calders i Toni Gomila, a càrrec de Bàrbara Sagrera, Bàrbara Nicolau i Alícia Olivares. I dissabte 9 d'octubre, a les 11.00, Gaspar Valero guiarà una ruta Francesc de Borja Moll per Palma.