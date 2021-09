La projecció de 'La terra eixorca' encetarà el proper dilluns la temporada de tardor de l’OCB de Manacor

El proper dilluns, 4 d'octubre, a les 20 hores, Antoni Truyols presentarà la seva darrera obra, la pel·lícula 'La terra eixorca'.

La projecció es durà a terme a la sala La Fornal, que passarà a ser el lloc que acollirà la major part dels esdeveniments de l’Obra Cultural Balear de Manacor, durant el que queda d’any i l’any vinent.

Sinopsi

'La terra eixorca' de T.S. Eliot és un dels poemaris més importants del segle passat, potser el que ha tengut més influència en la cultura anglosaxona, i que ha condicionat la manera d’entendre l’expressió poètica d’ençà que fou publicat l’any 1922. Amb l’aparició d’aquest llibre es varen produir tota mena de reaccions crítiques, moltes a favor i altres en contra; amb el pas del temps la majoria de comentaris, estudis i assajos que s’han fet sobre l'obra coincideixen a considerar-la com a imprescindible.

El projecte neix després de la publicació al català de l’obra per Neus Nadal Pasqual amb notes del poeta manacorí Bernat Nadal.

'La terra eixorca' és vers, és ritme, és expressió existencial que denuncia la devastació en què va quedar Europa després de la Primera Guerra Mundial. És un món opressiu, claustrofòbic, en el qual veiem paral·lelismes en molts àmbits contemporanis actuals.

A la pel·lícula s’hi han introduït dues entrevistes reals, una a Ezra Pound (mentor d’Eliot) i una altra a T.S. Eliot per ajudar l’espectador a una millor comprensió de l’obra.

Per als exteriors s’han triat les Illes Fèroe (terres verdes, amb aigua però fredes i eixorques). Per als interiors, una bugaderia antiga a on es desenvolupen les escenes interpretades de l’obra. La música respecta les referències que fa Eliot en el poema.

Del principi a la fi tot gira al voltant d’una buidor existencial, tot du a esperar el remolí final: la vida com una presó enrunada.