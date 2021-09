El PEN Català, l’Ateneu Barcelonès i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua homenatgen Carmelina Sánchez-Cutillas en el centenari del seu naixement

Aquest dimarts ha tengut lloc a la Sala Oriol Bohigas de l’Ateneu Barcelonès l’acte 'Matèria de Carmelina', un homenatge a l’escriptora valenciana Carmelina Sánchez-Cutillas l’any del centenari del seu naixement. L’acte ha començat amb unes paraules de la presidenta de l’Ateneu Barcelonès, Isona Passola, a qui ha seguit la presidenta del PEN Català, Àngels Gregori. Carmelina Sánchez-Cutillas és «una de les autores més interessants i singulars de la nostra literatura», ha dit Gregori. I, en referència al fet que enguany se celebra el centenari del seu naixement, i que Sánchez-Cutillas va ser designada Escriptora de l’Any 2020, prorrogat al 2021 a causa de la pandèmia, per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, ha afegit: «És exemplar com l’Acadèmia ens ha fet arribar aquesta escriptora aquests dos darrers anys».

A continuació ha estat el torn de Verònica Cantó, secretària de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i presidenta de la Comissió Carmelina, que ha afirmat: «Carmelina Sánchez-Cutillas és la gran desconeguda per al públic en general i, fins i tot, per a l’especialitzat. És molt més que l’escriptora de la delicada, deliciosa i exquisida Matèria de Bretanya: també és autora d’una excel·lent obra poètica publicada i també inèdita escrita principalment en el corrent de la poesia coneguda com a realista dels anys 50 i 60». Així, ha afirmat Cantó, Carmelina Sánchez-Cutillas és «la poetessa que arriba a emmirallar-nos amb el críptic poemari d’Els jeroglífics i la pedra de Rosetta, té una vastíssima producció centrada, principalment, en la investigació historicoliterària del nostre passat medieval, publicada, però també inèdita, i fins i tot té obra d’un marcat caràcter popular».

Cantó s’ha referit a Sánchez-Cutillas com a «dona culta, una escriptora en majúscules, una intel·lectual compromesa, independent i rebel i una donassa de les nostres lletres». La secretària de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha explicat que, entre els projectes que s’han dut a terme en el bienni d’homenatge es compten: jornades acadèmiques, monogràfics en premsa generalista i revistes especialitzades que amplien la recerca al voltant de la seva obra; exposicions en diferents formats, un documental –'Carmelina, mar i cel'– a la televisió pública À Punt, la creació del portal d’una biblioteca d’autora a l’espai de la Biblioteca Joan Lluís Vives dins de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes i una trobada viquipedista i una wiqui takes, entre d’altres.

A continuació ha estat el torn de la poeta Dolors Miquel, qui ha llegir fragments de l’obra de Carmelina Sánchez-Cutillas. L’ha seguida la conversa on, sota el títol 'Carmelina Sánchez-Cutillas: des de les fronteres del silenci', han pres part Lluís del Romero, fill de Carmelina i escriptor i investigador, i els experts Lluïsa Julià, Mariàngels Francès i Joan Borja.

A continuació, ha estat el torn d'Imma Cerdà i Tudi Turró, acadèmiques de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i de Maribel Guardiola, comissària de l'any Sánchez-Cutillas, que han fet un tast de textos inèdits de l'autora.

Finalment, l’acte s’ha tancat amb el recital de l’actriu Mercè Sampietro, qui ha posat veu a diversos versos de Carmelina Sánchez-Cutillas.