Les primeres projeccions de cinema d’autor organitzades per l’ACIC sumen més de 350 assistents

L’Associació de Cinema d’Inca i Comarca, que ha reprès l’activitat cultural de l’antic Cine Club, suma 50 socis i ja ha programat les pel·lícules del pròxim trimestre. De forma quinzenal es projecten els dijous a la sala annexa del Teatre Principal d’Inca pel·lícules guardonades i d’autor en versió original.

Les primeres sessions de cinema organitzades per l’Associació Amics del Cinema Inca i Comarca (ACIC) han reunit més de 372 assistents durant el darrer trimestre del 2024. L’associació fa un balanç positiu d’aquests tres primers mesos d’activitat en què s’han programat pel·lícules que s’han projectat en versió original els dijous de forma quinzenal a la sala annexa del Teatre Principal d’Inca.

Així, la mitjana d’assistència a les primeres sis sessions celebrades entre octubre i desembre han aplegat una mitjana de més de cinquanta persones. S’han projectat les pel·lícules Sala de professors (69 assistents), Quest (70 assistents), La Zona d’Interès (63 assistents), Cerrar los ojos (66) Anatomía de una caída (48 assistents) i Segundo Premio (56 assistents).

L’ACIC ja fa feina en la programació prevista per als pròxims mesos. Les sessions s’amenitzen amb una presentació de cada pel·lícula i un debat que s’inicia una vegada ha conclòs la projecció.

El passat 9 de gener es va projectar Retrato de una mujer en llamas i ja s’han programat les següents pel·lícules per als mesos vinents:

• 23 de gener: Vidas pasadas (Celine Song)

• 6 de febrer: O Corno (Jaione Comborda)

• 20 de febrer: Calladita (Miguel Faus)

Així mateix, està previst que l’ACIC pugui projectar entre els mesos de març i maig dues pel·lícules de cinema de Kurdistán i Colòmbia del Festival Incert de Barcelona (Festival Internacional d’Arts Vives).

Recuperació del llegat del cine club d’Inca

L’ACIC va reprendre la seva activitat enguany recuperant el llegat de l’antic cine club que va néixer l’any 1974 a Inca amb sessions que es varen celebrar inicialment al Mercantil Cinema i posteriorment al cinema Novedades. Dos dels impulsors de l’antic cine club, Biel Amer i Margalida Llobera, formen part de la Junta directiva d’ACIC que a l’actual etapa està integrada també per Toni Miquel Maura, Monse Ramírez, Antònia Amengual i Catalina Vallespir, entre d’altres, i té per objectiu donar a conèixer les aportacions culturals de directors i directores amb produccions de caire personal, cultural i artístic. L’entitat ja suma 50 socis que paguen una quota anual de 60 € per poder gaudir de les sessions de forma gratuïta. L’entrada per a no socis té un cost de 6 € i amb aquestes aportacions es financen les pel·lícules que es van programant.