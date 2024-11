[VÍDEO] El documental 'Viure la mort' arriba a Ciutadella i a Palma

El documental 'Viure la mort', una coproducció de Papaia i La Directa, arriba a aquest mes de novembre a les Illes Balears. Concretament, es podrà veure els dies 26 i 28 de novembre a les 20.30 h als Cinemes Moix Negre, Ciutadella, i el 28 de novembre a les 19 h a CineCiutat, Palma.

Per suïcidi. Després d'una malaltia llarga. Sota custòdia policial. Durant la pandèmia de la Covid-19. Thais, Júlia, Juliana i Rita han perdut persones estimades en circumstàncies molt diferents. Tanmateix, totes han topat amb impediments que evidencien les barreres per viure els comiats i les pèrdues de forma cuidada, d'acord amb les necessitats de les persones en dol. Les seves experiències mostren les arestes complexes de la gestió de la mort i la dificultat per donar espai als malestars i a les vulnerabilitats. Les veus de professionals del sector funerari, l'àmbit sociosanitari i l'administració pública completen l'anàlisi sobre els impactes d'una societat que ha invisibilitzat la mort i l'ha relegada a l'esfera privada.

El documental explora quin espai té la mort al nostre entorn i quins límits condicionen els comiats i els dols. Amb una aproximació polifònica —des dels àmbits sanitari i social, el sector funerari i l’activisme—, ‘Viure la mort’ posa sobre la taula els impactes d’haver-la invisibilitzat, alhora que la possibilitat de recuperar-la de l’esfera privada i la mercantilització

La producció ha comptat amb el suport del Premi Montserrat Roig de promoció de la investigació periodística en l’àmbit del benestar social, de l’Ajuntament de Barcelona, i també de l’espai de creació de projectes audiovisuals feministes La Bonne.