Neix Talent Balear, una plataforma per a impulsar els creadors de les Balears i augmentar la presència del català en l'audiovisual

El Govern, l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) i Filmin impulsen el projecte Talent Balear per a promoure nivell estatal i internacional els creadors de les Balears, facilitant l'accés a les seves produccions i augmentant la presència de contingut en llengua catalana en l'audiovisual.

El projecte té una doble vessant: la creació del canal Talent Balear, en la plataforma de VOD Filmin, i l'organització d'un cicle de presentacions i col·loquis amb creadors de les Illes en diferents ciutats europees.

El nou canal Talent Balear by Filmin inclourà més de 100 llargmetratges, curtmetratges i sèries. Entre ells, treballs icònics de cineastes com Agustí Villaronga, Carles Bover, Tomeu Bestard, Marcos Cabotá, Marga Melià, Antonina Obrador entre altres. Així mateix, s'inclouran una trentena de pel·lícules internacionals que han utilitzat les Balears com a plató de filmació, incloent-hi títols clau com El mag de Guy Green. Aquestes produccions estaran disponibles per als subscriptors de Filmin a l'Estat espanyol i a Portugal, i s'aniran actualitzant amb noves estrenes i també incorporaran els curtmetratges guanyadors de l'Atlàntida Mallorca Film Fest.

Amb l'objectiu d'obrir aquesta finestra de promoció del talent de les Balears a nivell internacional, la creació del canal anirà acompanyada d'una sèrie de presentacions de pel·lícules i conferències amb alguns dels seus talents en diferents ciutats europees, que es desenvoluparan des de setembre fins al 30 de desembre de 2024. La primera d'elles tendrà lloc el pròxim 22 de setembre: Sant Sebastià (The Social Hub), on tendrà lloc una projecció de curtmetratges balears seguida d'un xerrada-col·loqui amb Jaume Ripoll (director editorial de Filmin) i Isabel Genís (productora audiovisual). En les setmanes successives tendran lloc presentacions a Lisboa, Barcelona o Madrid.