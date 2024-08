Prop de 250.000 espectadors han vist ja 'Casa en flames', el film d'autor en català de Dani de la Orden

‘Casa en flames’, la nova pel·lícula de Dani de la Orden, rodada en català, està sent un èxit de públic arreu de l'estat. Prop de 250.000 espectadors ja han anat al cinema a veure la tragicomèdia familiar, el que la situa com la segona pel·lícula més vista de la dècada després d''Alcarràs' de Carla Simón i per davant d'Estiu 1993' i 'Incerta Glòria' d'Agustí Villaronga. A més, el film ja ha aconseguit quasi 1,8 milions d'euros. El productor de la pel·lícula, Toni Carrizosa, explica que triomfa perquè "connecta amb el públic adult. És la història d'una dona que ho ha donat tot pels seus i queda tota sola. Tots ens podem reconèixer en ella".

Trama

Montse (Emma Vilarasau) està emocionadísima perquè està a punt de passar un cap de setmana amb tota la família a la seva casa de Cadaqués, en la Costa Brava. Està divorciada fa temps, el seu ex té una nova parella, els seus fills han crescut i fa temps que fan la seva vida sense fer-li cap cas, però a Montse ningú aconseguirà fotre-li els ànims; fa massa temps que espera aquest moment, massa temps que somia amb ell: aquest cap de setmana serà sí o sí un cap de setmana ideal… encara que per a això hagi de cremar-ho tot.