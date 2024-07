MajorDocs 2024 se centra en la direcció de fotografia amb Nicolas Philibert com a convidat d'honor

A escassos tres mesos per a l'inici de la sisena edició, el festival MajorDocs comença a anunciar alguns dels ingredients de la seva sisena edició, que aquest any posarà el focus en la direcció de fotografia i el dispositiu fílmic com a part essencial del procés de creació. La figura del director de fotografia i la relació amb els autors així com amb els personatges serà un dels eixos d'aquesta nova edició, que inaugurarà el prestigiós director Nicolas Philibert, autor d'obres de referència Ser y tener o la més recent Sur l' Adamant, guanyadora de l'Ós d'Or a Berlín, que serà projectada en el marc del festival. A més, Philibert oferirà una classe magistral en què reflexionarà sobre els seus propis processos creatius.

D'altra banda, el programa per a professionals inclourà, entre d'altres, una Doc Session amb tres directores de fotografia, a més d'una trobada amb directors i programadors de diferents festivals europeus. Aquesta nova edició del festival també comptarà amb un nou programa de residències, CalmaDocs, tutoritzat per la cineasta i muntadora Diana Toucedo que finalitzarà amb el pitch conduït per Zeynep Güzel (Berlinale Talents) davant de programadors, productors i altres professionals del documental .

La inscripció per a professionals, amb descomptes especials, es pot fer a través del web del festival.

A més, MajorDocs continua amb la seva aposta per acostar la creació de documentals als més joves i introdueix a l'edició d'enguany una sèrie de mentories d'òperes primes. El resultat formarà també part de l'edició d'aquest 2024, en què s'ampliaran els programes Educa i Comunitat, dues iniciatives que serveixen per connectar tot tipus de públics amb la programació de MajorDocs i generar un debat divers, obert i enriquidor en relació a les pel·lícules que es projecten.

Properament s'anunciarà la programació completa a la web del festival.