[VÍDEO] El Teatre de Manacor acollirà la projecció del documental 'No callarem'

L’Obra Cultural Balear (OCB) de Manacor i l'Associació 39 Escalons organitzen la projecció del documental No callarem amb la intervenció de la codirectora Claudia Arribas Villà.

L'esdeveniment serà el 25 de gener a les 19 h al Teatre Municipal de Manacor. Les entrades es poden aconseguir aquí.

No callarem, un film per la llibertat explica la història de tres joves rapers que han esdevengut el blanc de la persecució de l’Estat espanyol a la llibertat d’expressió a la música. Les lletres de Pablo Hasel, Valtònyc i Elgio no només han estat condemnades per un sistema judicial injust i venjatiu, sinó que també ells mateixos han estat víctimes d’una tàctica mediàtica que els presenta com a delinqüents i enemics de la democràcia.

Aquest film aborda els seus casos des d’una perspectiva personal i artística, mostrant les experiències que els han portat a ser víctimes polítiques de represàlies, així com les conseqüències d'aquesta repressió a les seves vides, sigui per inhabilitació, exili o presó. Diversos músics i cantants, que són també personatges importants al documental, recreen algunes de les lletres condemnades i creen noves versions de diversos estils musicals: Ana Tijoux, Yolanda Sey, Albert Pla i Za, entre molts altres.