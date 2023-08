IB3 celebra el 40è aniversari de la pel·lícula 'Bearn' amb l'emissió del film i d'un documental

IB3 Televisió celebrarà el 40è aniversari de la pel·lícula 'Bearn', realitzada a Bunyola, amb l'estrena del curtmetratge documental dirigit per Ferran Bex 'Uns segons en cel·luloide, el rodatge de Bearn a Mallorca'.

El curtmetratge es podrà veure aquest dissabte a les 21.40 hores i a continuació s'emetrà 'Bearn o la Sala dels nines', segons ha informat la televisió pública aquest dimecres.

En el 1982 un equip de la pel·lícula va ser a Bunyola a rodar gran part de les escenes que conformaven l'adaptació de la novel·la escrita per Llorenç Villalonga, utilitzant emplaçaments com Raixa o Orient.

El rodatge va durar unes setmanes i pel poble mallorquí varen passar estrelles del cinema espanyol com Fernado Rei, Ángela Molina o Imanol Arias.

Ara, amb aquest documental de 30 minuts s'exploren «les petites històries que passen desapercebudes» a partir del testimoniatge d'alguns actors «inesperats» que varen participar en el film.

També «repassa la importància de fer l'obra magna de Villaloga per a un director reconegut com Jaime Chaverri», i com va ser rodar en una illa «sense industria audiovisual» i el seu impacte en els veïns de Bunyola.

Així mateix, per a retre homenatge a 'Bearn', es pretén recuperar «en moments puntuals» la realització que s'usava en el 1983, amb zooms i plans panoràmics des de trípode com han fet ficcions com 'Homecoming' o 'Lakers: Time to win', entre altres.

El documental s'estructura a partir de la història d'Esperança Quetglas, una bunyolina que «devorava» les pel·lícules que posava el seu propi pare al cinema del poble i que va participar com a figurant a la cinta.

A més, es complementa amb els testimoniatges de participants «pràcticament anònims» com el de Mateu Garau, actor que besa a Ángela Molina en la ficció, o el de Margalida Pericàs, que va començar ajudant en la producció i va acabar sent la directora de càsting dels extres i petits papers.