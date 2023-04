Un canal per al cinema valencià dins la plataforma Filmin

La Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, ha presentat un canal de cinema valencià dins la plataforma Filmin. Aquest canal nou, en el qual hi ha més de 150 produccions valencianes, és possible gràcies a un acord entre l’IVC i la plataforma de cine en línia.

El director adjunt d’Audiovisuals i Cinematografia de l’IVC, Francesc Felipe, ha assenyalat que «aquest acord té l’objectiu de començar a visibilitzar i difondre l’oferta actual de l’audiovisual valencià en les plataformes, així com impulsar la marca IVC-la Filmoteca valenciana i promoure el nostre Centre de Documentació Cinematogràfica».

Més de 150 produccions valencianes

El nou canal de l’Institut Valencià de Cultura a Filmin està dividit en nou seccions temàtiques per a fer més accessibles els continguts als seus abonats. Abans de la creació del canal, totes aquestes pel·lícules ja formaven part del catàleg de la plataforma. Les seccions temàtiques són les següents:

Llargmetratges de ficció actuals

Produccions valencianes de ficció actuals: conformada per 20 llargmetratges, en aquesta secció es poden trobar les produccions més recents del cine valencià (2019-2022) que han estat premiades o seleccionades pels festivals de Cannes, Berlín, Sant Sebastià, Màlaga, Valladolid, Màlaga, la Mostra de València, Alacant o Sitges.

En aquest apartat figuren ‘El agua’, d’Elena López Riera; ‘Vasil’, d’Avelina Prat; ‘Mi vacío y yo’, d’Adrián Silvestre; ‘El que sabem’, de Jordi Núñez; ‘Las consecuencias’, de Claudia Pinto Emperador; ‘Ama’, de Julia Paz; ‘Lucas’, d’Álex Montoya’, ‘L’ofrena’, de Ventura Durall; ‘Coses que fer abans de morir’, de Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorens, ‘Frederica Montseny, la dona que parla’, de Laura Mañá ; ‘La mort de Guillem’, de Carlos Marqués-Marcet; ‘La pasajera’, de Fernando González Gómez i Raúl Cerezo; ‘La desvida’, d’Agustín Rubio Alcover; ‘Una mujer con unas alas tremendas’, de Pedro Pérez-Rosado; ‘La dona del segle’, de Sílvia Quer; ‘Cuerdas’, de José Luis Montesinos; ‘Lejos del fuego’, de Javier Artigas; ‘Atrevimiento’, de Fernando Alonso y Frías; ‘Pieles’, d’Eduardo Casanova, i ‘El club del paro’, de David Marqués.

Altres produccions de ficció

En l’apartat ‘Altres produccions valencianes de ficció’ s’inclouen llargmetratges produïts entre 2019 i principis del segle XXI. En aquest apartat figuren ‘Últimos días en La Habana’, de Fernando Pérez; ‘Brava’, de Roser Aguilar; ‘Área de descanso’, de Michael Aguiló; ‘La senda’, de Miguel Ángel Toledo; ‘Habitus’, de Samuel Domingo; ‘Blockbuster’, de Tirso Calero; ‘El amor no es lo que era’, de Gabi Ochoa; ‘El hombre de las mariposas’, de Maxi Valero; ‘Cruzando el sentido’, d’Iván Fernández Córdoba; ‘Uranes’, de Chema García Ibarra; ‘Wilaya’, de Pedro Pérez Rosado; ‘La isla del holandés’, de Sigfrid Monleón; ‘Donde el olor del mar no llega’, de Lilian Rosado González, i ‘La leyenda del tiempo’, d’Isaki Lacuesta.

Alguns directors hi tenen presència amb més d’un llargmetratge. El cineasta alacantí Adán Aliaga hi és present amb ‘Estigmas’, ‘La mujer del Ethernauta’, ‘Fishbone’ i ‘El arca de Noé’, dirigida en col·laboració amb David Valero. El valencià Alberto Morais hi és present amb ‘Las olas’ ‘Los chicos del puerto’ i ‘La madre’.

Documentals

Produccions valencianes documentals de temàtica general: conformada per 30 produccions, en aquesta secció es poden trobar les pel·lícules de no-ficció més recents del cinema valencià que han estat seleccionades o premiades en festivals com Màlaga, Sant Sebastià, Valladolid, Mostra de València, Docs València, Docs Barcelona o Documenta Madrid.

Entre els documentals disponibles dels darrers anys hi ha ‘Sedimentos’, d’Adrián Silvestre; ‘El misterio de Pink Flamingo’, de Javier Polo; ‘El Cuarto Reino’, d’Adán Aliaga i Álex Lora; ‘La palabra maldita’, de Javier Álvarez Solís; ‘Un blues para Teherán’, de Javier Tolentino; ‘Almost Ghosts’, d’Ana Ramón Rubio; ‘Arcadeología’, de Mario-Paul Martínez; ‘Aimra, tierra de nadie’, de Pedro Pérez-Rosado; ‘Los que buscamos’, d’Òscar Bernàcer; ‘El hombre que quiso ser Segundo’, de Ramón Alós; ‘Mundos invisibles’, d’Orlando Bosch; ‘El último aviador’, de Francesc Betriu; ‘Descubriendo a José Padilla’, de Susana Guardiola i Marta Figueras; ‘La sombra del iceberg’, d’Hugo Doménech i Raúl Riebenbauer; ‘Rol & Rol’, de Chus Gutiérrez; ‘Proyecto USA’, de Miguel Herrero; ‘La voz queda’, de Laura Pérez; ‘Resistencia trans’, de Claudia Reig; ‘Celuloide colectivo’, d’Óscar Martín; ‘Esquivar y pegar’, de Juanjo Giménez i Adán Aliaga; ‘Un lugar en el cine’, d’Alberto Morais; ‘Las voces de la memoria’, de Vicent Peris; ‘Vivir de pie’, de Valentí Figueres, i ‘Los ojos de Ariana’, de Ricardo Macián.

Alguns dels directors hi són presents amb més d’un documental. És el cas de Rafa Molés i Pepe Andreu, que tenen en Filmin ‘Lobster soup’, ‘Sara Baras. Todas las voces’, ‘Five days to dance’, ‘Experimento Stuka’ i ‘Picades contra el vidre’.

Documentals de temàtica valenciana

Produccions documentals valencianes de temàtica específicament valenciana: dins d’aquesta secció hi ha ‘Por la gracia de Luis’, de José Luis García Sánchez; ‘Estudiar en primavera’, d’Amparo Fortuny; ‘Camagroga’, d’Alfonso Amador; ‘Sueños de sal’, d’Alfredo Navarro; ‘Tiempos de agua’, de Miguel Ángel Baixauli; ‘Y en cada lenteja un dios’, de Miguel Ángel Jiménez; ‘La casa de mi abuela’, d’Adán Aliaga, i ‘El quinto jinete’, de Rosana Pastor i Enrique Viciano.

El director Òscar Bernàcer està representat en aquesta secció amb tres documentals: ‘La receta del equilibrio’, ‘El hombre que embotelló el sol’ i ‘Here comes the sun’.

En la secció dedicada a la comèdia figuren ‘Amor en polvo’, de Suso Imbernón i Juanjo Moscardó; ‘Mil cosas que haría por ti’, de Dídac Cervera; ‘La noche que mi madre mató a mi padre’, d’Inés Paris; ‘Benidorm, mon amour’, de Santiago Pumarola; ‘M’esperaràs?’, de Carles Alberola; ‘Cachorro’ de Miguel Albaladejo, i ‘El kaserón’, de Pau Martínez.

Cine en versió original en valencià

La secció de cine en versió original en valencià està conformada per 21 produccions, entre llargmetratges de ficció, documentals i curtmetratges.

En aquesta secció hi ha les pel·lícules de ficció ‘El que sabem’, de Jordi Núñez; ‘Mil coses que faria per tu’, de Dídac Civera; ‘M’esperaràs?’, de Carles Alberola; ‘Orson West’, de Fran Ruvira; ‘Coses que fer abans de morir’, de Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorens, ‘Frederica Montseny, la dona que parla’, de Laura Mañá; ‘La mort de Guillem’, de Carlos Marqués-Marcet; ‘Brava’, de Roser Aguilar; ‘L’ofrena’ i ‘Les dues vides d’Andrés Rabadán’, de Ventura Durall; ‘Una dona amb unes ales tremendes’, de Pedro Pérez Rosado, i ‘La dona del segle’, de Sílvia Quer.

El gènere documental hi està representat per ‘Camagroga’, d’Alfonso Amador; ‘Terra cremada’, de Sílvia Quer; ‘La recepta de l’equilibri’, d’Òscar Bernàcer; ‘Picades contra el vidre’ i ‘Experiment Stuka’, de Rafa Moles i Pepe Andreu; ‘La bomba Carraixet’, d’Helena Sánchez Bel; ‘La gàbia’, d’Adán Aliaga, y ‘Temps d’aigua’, de Miguel Ángel Baixauli. També s’hi pot veure el curt de ficció ‘14 anys i un dia’, de Lucia Alemany.

Animació

En la categoria de llargmetratges i curtmetratges d’animació hi ha onze produccions: ‘Mironins’, de Mikel Mas Bilbao i Txesco Montalt; ‘Methamorphosis’, de Juan Fran Jacinto i Carla Pereira; ‘Pos eso’, de Sam Conflictivo; ‘Makun’, d’Emilio Martí; ‘El vendedor de humo’, de Jaime Maestro; ‘Vía Tango’, d’Adriana Navarro; ‘Blue & Malone: Casos’ i ‘Blue & Malone: Detectives’, d’Abraham López Guerrero; ‘Un cuarto de equipaje’, de Daniela Cuenca; ‘Umbrellas’, de José Prats i Álvaro Robles, i ‘Tú no eres el más fuerte’, d’Emilio Yebra.

Mirades valencianes

En la secció ‘Mirades valencianes’ s’inclouen llargmetratges de directors valencians però que no són de producció valenciana, com ‘La escopeta nacional’, de Luis García Berlanga; ‘El cabezota’, de Francisco Lara Palop; ‘REC’ i ‘REC2’, de Jaume Balagueró i Paco Plaza; ‘REC3’, de Paco Plaza; ‘La Club Virginia’ i ‘The leftlovers’, de Manuel Iborra; ‘Fusilados’, de Lucas Moro i Manuel Rossell; ‘The birthday’, d’Eugenio Mira; ‘Longa noite’ i ‘Arraianos’, d’Eloy Enciso; ‘Sólo mía’, de Javier Balaguer; ‘Los comensales’, de Sergio Villanueva; ‘El silencio roto’, de Piluca Baquero; ‘Los increíbles’, de David Valero; ‘The gigantes’ i ‘Todos están muertos’, de Beatriz Sanchis; ‘Las maestras de la república’, de Pilar Pérez Solano; ‘Las lágrimas de África’, d’Amparo Climent; ‘La caja Kovak’, de Daniel Monzón; ‘Enxaneta’ i ‘50 días de mayo’, d’Alfonso Amador; ‘Desechos’, de David Marqués; ‘Cartas mojadas’, de Paula Palacios; ‘Una película póstuma’ i ‘Cántico’, de Sigfrid Monleón; i ‘Los objetos amorosos’, de Fran Silvestre.

Curtmetratges

En la secció de curtmetratges hi ha ‘Stanbrook’ i ‘Bikini’, d’Òscar Bernàcer; ‘Snorkel’ i ‘Mindanao’, de Borja Soler; ‘Los perros ladran’, de Sergio Serrano; ‘La bomba Carraixet’, d’Helena Sánchez Bel; ‘La gàbia’, d’Adán Aliaga; ‘Los que desean’, ‘Las vísceras’ i ‘Pueblo’, d’Elena López Riera; ‘Methamorphosis’, de Juan Fran Jacinto i Carla Pereira; ‘Makun’, d’Emilio Martí; ‘El vendedor de humo’, de Jaime Maestro; ‘Vía Tango’, d’Adriana Navarro; ‘Blue & Malone: Casos’ i ‘Blue & Malone: Detectives’, d’Abraham López Guerrero; ‘Un cuarto de equipaje’, de Daniela Cuenca; ‘Umbrellas’, de José Prats i Álvaro Robles; ‘Tú no eres el más fuerte’, d’Emilio Yebra; ‘Leyenda dorada’, ‘Misterio’, ‘Protopartículas’, ‘La disco resplandece’ i ‘El ataque de los robots de Nebulosa 5’, de Chema García Ibarra; ‘14 años y un día’, de Lucia Alemany; ‘Europa en 8 bits’, de Javier Polo, i ‘Fallas 37: el arte en guerra’, d’Óscar Martín.