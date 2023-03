'August' (2011). Quan no ens «maridecidim»

Encara no serà avui que vos xerri de la meravellosa i llarga cinematografia d’en Matthew Montgomery i sé que ho esperau amb candeletes. Ho sento.

En lloc d’això, vos parlaré de la que, segons Filmin, podria ser una derivació de Looking, però a una altra ciutat i un altre protagonista (ignorant també que no és una sèrie, ni una pel·lícula coral, que no segueix cap de les seves trames, ni temàtiques, ni res). Només tenen en comú la fotografia i ximpun. Dirigida per n’Eldar Rapaport i coescrita amb en Brian Sloan la història comença quan en Troy (Murray Bartlett) torna a la ciutat (que podria ser qualsevol) i va a sucar els alls d’en Jonathan (Daniel Dugan) a qui va deixar tirat com un drap brut fa uns anys. Ai, però, les coses han canviat des de les hores i ja no són els mateixos ni són a la mateixa situació. A partir d’aquí, tot serà drameta.

En general aquesta és una cinta relativament interessant (2 Laura Linneys), que escapa dels clixés heteros (2Tilda Swintons), però cau en els dels cineastes ianquis (3 Sandra Bullocks). Maldament, encara que tengui tots els elements al seu lloc: bones interpretacions (2 Sigourney Weavers), bon elenc, muntatge i il·luminació (3 Michelle Pfeiffers), no sé què és que li falta que es nota buida des d’enfora (2 Julianne Moores). No enganxa de cap forma, ni tan sols amb els trucs de guió (2 Emily Blunts). Mem si serà perquè tots els personatges són tan immadurs com egoistes que impedeixen empatitzar-hi amb cap (2 Meg Ryans). En resum, un film correcte, però sense ànima que forma part d’un corpus d’obres decents i ben rodades sense aportar-hi massa (1 Lisa Kudrows).

Mirau-la si heu flipat amb L’alquimista d’en Coelho, sou de menjar només gelat de vainilla, llepau el pal dels polos o comprau tomàtigues al SYP. Deixau-la per quan no tengueu res més per mirar o esteu de vacances. Vos la recoman si heu llepat adhesiu en barra o vos heu tocat mirant Top Gun o qualsevol altra porqueria del pesat d’en Tom Cruise.

La trobareu al Filmin estranger.

□□□□□ Humor

■□□□□ Masclisme

□□□□□ Queerness

■□□□□ Sexe

■■■□□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat