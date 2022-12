Segueix la discriminació lingüística: 'Avatar 2' ja no es pot veure en català a Balears

La nova seqüela del film 'Avatar', estrenada la setmana passada als cimenes d'arreu de del món, fou notícia pel menyspreu de les sales de cinema vers el doblatge en català. De totes les sessions que hi havia programades pel dia de l'estrena, 'Avatar: el sentit de l'aigua' només es pogué veure en la llengua pròpia de les Illes Balears a una única sala en tot l'arxipèlag i just en molt comptades sessions.

Una setmana després, la pel·lícula ja no es projecta enlloc en català. La sala Ocimax, a part de la primera sessió el dia de l'estrena en hora de baixa afluència, n'ha programat en versió estàndard, VIP, 3D i VOSE, però no hi ha prevista cap projecció en català per aquest cap de setmana.

La sala de cinema Ocimax havia afirmat, fa una setmana, que llavors encara no es podia preveure la continuïtat de la projecció en català per no tenir planificada la cartellera. Ara, es constata que l'oferta de la pel·lícula en català respongué a una política de blanquejament de la discriminació que pateix el català a l'escena cultural cinematogràfica, malgrat no comportar cap sobrecost a qui podria fer quelcom per evitar-la.