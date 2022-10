'Bad Boy' (2018). Quan marifeim humor absurd

Fa un parell de setmanes que faig voltes i voltes, cerca i cerca, mira i mira. No sabeu les coses que vist (potser millor així), però el que sí que vull recomanar-vos és Bad Boy, una sèrie de capítols breus, humor absurd i ritme trepidant, escrita, dirigida i protagonitzada per n’Artie O'Daly.

N’Scott (Artie O'Daly) és un escriptor que prova de vendre un guió que no vol ningú. Sense saber com, cau dins una tempesta de bogeria màxima on es veu obligat a escriure la història que vol la gent per guanyar-se les garroves i conviure amb una gent estranya.

Situacions inversemblants que només serveixen com a fons dels gags, jocs de paraules impossibles, personatges boiets, acudits recurrents i rossos amb poca roba. Tots aquests ingredients que serien la recepta perfecta per obtenir un bon nyarro, creen (per la destresa del creador) un brou ideal per una història hipnòtica i delirant, un cop passats els primers capítols que són un poc més fluixos.

Vos agradarà si sou d’en Jim Abrahams, en David Zucker o en Jerry Zucker. Oblidau-la si mirau els vídeos a meitat de velocitat o de més joves volíeu ser en Nicolas Cage o l’armariat d’en Tom Cruise).

La podeu trobar a Dekkoo i YouTube.

■■■■□ Humor

■□□□□ Masclisme

■■■□□ Queerness

■□□□□ Sexe

■■■□□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat