Avui vos duc una altra pel·lícula índia comercial: Anau amb molt de compte amb el matrimoni, dirigida i escrita per en Hitesh Kewalya. Si seguiu aquesta secció, ja sabeu què en podeu esperar del Bollywood romàntic; acudits costumistes, escenes un poc embafoses, cançons, coreografies i acudits de sogres. En aquest cas, però, l’autor prova d’anar un poc més enllà (pel cinema indi) amb el seu missatge reivindicatiu més valent que el de Chandigarh Kare Aashiqui i sense ser un mariesquer com Dostana (del 2008, no la mireu a Netflix).

Els pares de n’Aman Tripathi (Jitendra Kumar; Jaadugar, Chaman Bahaar), per trencar la seva relació amb en Kartik Singh (Ayushmann Khurrana; Badhaai ho, Chandigarh Kare Aashiqui), el volen casar fort i no et moguis amb na Goggle (Maanvi Gagroo). Hi ha nervis i sorpreses als preparatius de les noces.

El film és irregular (3 Keanu Reeves), amb moments que fan peguera (4 Sebastián Yatra), amb acudits que es perden a la traducció (2 Katsuhiro Otomos), però el missatge, la intenció, les cançons i el sentit de l’humor general (indi, ja vos ho dic ara) fan que valgui la pena pegar-li una ullada.

Vos agradarà si sou de musicals, colorins o fans d’en Shah Rukh Khan. No la mireu si… exacte, si vos agrada el pelotut d’en Tom Hanks o el fals d’en Tom Cruise.

Era disponible a Netflix, però l’haureu de cercar al vostre videoclub de confiança.

■■■□□ Humor

■■□□□ Masclisme

■■□□□ Queerness

□□□□□ Sexe

■■□□□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat