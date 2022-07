Neumatt (2021). Quan som maripagesos

Vull tornar al present amb una sèrie que no havia pensat a recomanar-vos perquè, bé, coses de la vida, n’hem vistes moltes (ja vos ho he dit un parell de cops).

Neumatt és una sèrie creada per na Marianne Wendt que conta els problemes d’una possessió bovina productora de llet, i al mateix temps ens explica les relacions dels membres de la família a qui pertany i els problemes als quals s’han d’enfrontar quan l’amo se suïcida. Fet que desencadenarà una tirallonga de tensions i baralles que desentrellaran tota casta de secrets i desitjos ocults.

Potser el primer capítol no vos convencerà, però seguiu, encara que sigui només per en Michi Wyss (Julian Koechlin). M’ho agraireu en especial quan el fulletó es desplegui, crec que no podreu desenganxar-vos-en (o això és el que em va passar a jo).

Vos agradarà si sou de mirar vaques, cabres, pagesos o gaudiu dels personatges dolents de qualsevol sèrie. No la mireu si vos agrada el fat d’en Tom Hanks, l’inaguantable Nicolas Cage o l’espantós Tom Cruise.

La trobareu a Netflix.

■□□□□ Humor

■■□□□ Masclisme

□□□□□ Queerness

■□□□□ Sexe

■■■□□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat