El cineasta irlandès Neil Jordan rebrà el 'Masters of Cinema' de l'Atlàntida Mallorca Film Fest

L'Atlàntida Mallorca Film Fest ha anunciat el tercer premi 'Masters of Cinema', atorgat en col·laboració amb la Mallorca Film Commission, al cineasta irlandès Neil Jordan que rebrà el guardó a la gala d’inauguració de la 12a edició del festival.

El guanyador d’un Oscar al millor guió original per 'Joc de llàgrimes' participarà també en una projecció especial de l’oscaritzada pel·lícula, que celebra 30 anys de la seva estrena en cinemes. Neil Jordan presentarà 'Joc de llàgrimes' a CineCiutat (Palma) a una sessió especial el 25 de juliol.

Jordan fa feina en aquest moment en el seu darrer film, 'Marlowe', protagonitzat per Liam Neeson, Diane Kruger i Jessica Lange. La pel·lícula està basada en el clàssic de Raymond Chandler, i s’estrenarà al 2023.

A banda de Neil Jordan, l'Atlàntida Mallorca Film Fest distingirà amb els respectius 'Masters of Cinema' l’actriu francesa Isabell Huppert i el cineasta ucraïnès Sergei Loznitsa.

Huppert, la gran dama del cinema francès, guanyadora de dos premis César, un Globus d’or, distingida amb l’Ordre Nacional del Mèrit, serà la protagonista de la gala de cloenda el proper 31 de juliol a la Misericòrdia.

Por la seva part, el festival reconeixerà també la trajectòria del cineasta ucraïnès Sergei Loznitsa, amb el premi 'Masters of Cinema' i la projecció del seu impactant darrer llargmetratge, 'Sobre la història natural de la destrucció'. Es tracta d'un documental que utilitza imatges d’arxiu per a fer-nos testimoni dels sobrecollidors bombardejos de les forces aliades a ciutats alemanyes com Colònia o Hamburg durant la Segona Guerra Mundial.

Del 24 al 31 de juliol, Mallorca acollirà grans figures de la industria cultural europea. En aquesta 12a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest es donaran cita cineastes com Albert Serra, que presentarà 'Pacifiction', després de la seva premiere a la secció oficial del Festival de Cannes. El sempre transgressor Gaspar Noé durà a l’illa 'Vórtex', una mirada als darrers dies d’una parella d’ancians. Kike Maíllo i el seu documental 'El Falsificador', sobre la figura de Oswald Aulestia Bach seran els encarregats de clausurar un festival pel que també hauran passat Alain Guiradieu, que presentarà 'Un héroe anónimo', film que uneix terrorisme i comèdia social, o Annie Ernaux que juntament amb el seu fill David Ernaux-Boix presentaran un extraordinari documental sobre la vida de l’escriptora.

El festival, que se celebrarà de manera presencial entre el 24 i el 31 de juliol a Mallorca, presentarà 70 pel·lícules, 12 concerts, xerrades i trobades amb la indústria.