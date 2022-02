Aquesta setmana vos duc un pel·li de no fa gaire, repartiment minúscul, i història simple dirigida i escrita per en Mikko Makela. Una llesca de vida en tota regla. De certa delicadesa, lleugera poesia i història contada massa cops: En Leevi (Janne Puustinen) torna per ajudar amb la reforma de la casa de son pare (Mika Melender), on coneix al seu ajudant, en Tareq (Boodi Kabbani), amb qui té un amor d’estiu.

Vos ho diré de primeres: de les gairebé dues hores que dura, en sobra una (0 Fernando Condes), perquè semblaria que la idea és veure com s’emboliquen en temps real (24 Kiefer Sutherlands). Cosa que estaria bé, si la relació que ens mostra tengués cap mena d’interès (3 David Schwimmers) (o no s’hagués explicat milers de cops abans —3 Steven Seagals) i per paga, acaba en la (2 Damon Lindelofs). Un no-final abrupte que et deixa pensant: «tot aquest rollo per això?» (4 J. J. Abrams). Les bones actuacions i fotografia, la creació de l’atmosfera i el to general, transmeten bé el concepte (2 Isabel Coixets), però es descobreix com una obra prima en la falta de concreció (4 Johnny Depp).

No hi ha massa més a dir, vos agradarà si gaudiu de mirar el foc, les postes de sol o els percentatges de descàrrega de les barres del navegador. No vos agradarà si mirau els vídeos al doble de velocitat o teniu afició per les pel·lícules de l’inaguantable Tom Cruise.

La trobareu a Filmin.

■□□□□ Humor

■□□□□ Masclisme

■□□□□ Queerness

■□□□□ Sexe

■■□□□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat