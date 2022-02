Fa uns mesos que m’he fartat de veure coses, tantes que duc uns dies fent desintoxicació. De les darreres pel·lícules que vaig mirar va ser Chouchou dirigida i escrita pen Merzak Allouache basant-se en un esquetx de qui la protagonitza, l’humorista Gad Elmaleh. I què voleu que vos digui, ja sabeu que m’agraden les comèdies franceses, però aquesta cau pel costat inferior del llistó perquè si ho vull dir de forma fina, ha envellit malament (4 Mickey Rourkes). No crec que fos gran cosa en el seu moment (2 Mel Gibsons), però avui dia, a banda de tenir un interès relatiu, ha quedat ben obsoleta (2 Mel Gibsons). Una història confusa (1 Nicolas Cage), inconnexa (2 Nicolas Cages) i que cerca les rialles de Els Normals en veure un senyor amb perruca (2 Dustin Hoffmans), a més de tenir uns diàlegs escrits clarament per un hetero (no per ofensius, sinó per erronis) (2 Al Pacinos).

En Choukri (n’Elmaleh) és un home gai travesti que vol ser dona (no ho dic jo, ho diu ell), migrant il·legal que menteix del seu origen per demanar asil a una església on trobarà un purità desequilibrat que veu bellumes (en Roschdy Zem) i un capellà veterà que l’ajudarà a trobar feina (en Claude Brasseur). Un dia, troba l’amor a un bar, n’Stanislas (n’Alain Chabat) (3 Pedro Almodóvars). Especial menció a l’escena del sushi volador (2 Terry Gilliams).

I què voleu que vos digui? Si vos heu cansat de mirar la paret i no teniu massa expectatives mirau-la, però jo vos he advertit. Vos agradarà si vos agrada Madò Ppereta, l’humor ranci o sou alemanys. No vos agradarà si vos agraden les pel·lícules de l’insuportable Tom Cruise.

Si insistiu, la trobareu a Netflix.

■■□□□ Humor

■■■□□ Masclisme

■■□□□ Queerness

□□□□□ Sexe

■□□□□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat