Fa una temporada que he trobat i reconfigurat alguns paràmetres del meu compte de Netflix fins a aconseguir que em surtin pel·lícules com aquesta que vos present aquesta setmana (mem, a vosaltres també vos passa que l’algoritme no encerta mai? A mi, quan ho fa és perquè és quelcom que ja he vist, que he puntuat positivament o que tenc a la llista… així també encert jo, sabeu?).

Xerrant de Chandigarh Kare Aashiqui (Romanç a Chandigarh) és la casta de pel·lícules comercials de les quals em sentireu a parlar (voluntàriament). Ja podeu fer la llista: comèdies franceses, cinema convencional indi i qualsevol cosa de ciència-ficció.

Ara, sí, xerrant d’aquesta obra ideada per na Simran Sahni i amb guió d’en Tushar Paranjape, en Supratik Sen i el mateix director n’Abhishek Kapoor podem dir que és la mateixa comèdia romàntica de sempre amb un punt nou (almanco pel cinema convencional) (2 Julia Roberts). En Manvinder (Ayushmann Khurrana) és l’amo d’un gimnàs a punt de tancar, només comença a revifar quan contracten na Maanvi (Vaani Kapoor), una professora de zumba excel·lent. I s’enamoren. Fins aquí oblidable (3 Tom Hanks). Però, ai, que en anar-se’n a casar ella li confessa que és una dona trans. Moment en el qual en recream en la transfòbia del protagonista (4 Mel Gibsons), com ho passa de malament perquè se’n riuen d’ell (sí, no rigueu vosaltres) (1 Jeff Cohen) i al final ho supera, no s’escolta ningú i actua com una persona, perquè no ens enganem, la pel·lícula va d’ell (per molt bones que siguin gairebé totes les escenes de na Maanvi) la història va de mostrar que bé que ho fa ell (3 Steven Seagals).

El film té un parell de punts problemàtics per aquest segle com no haver contractat una actriu trans per fer de na Maanvi (encara ens haurem d’alegrar que no hem vist un senyor amb perruca, 4 Gad Elmalehs), qualque escena còmica que em sobra (2 Bruce Willis), però sobretot que ella sigui el «problema a superar», tòpic del gènere (1 Brays Efes). Vull pensar que un fet revolucionari per l’Índia, i pel cinema de masses.

En resum, bones cançons i actuacions (excepte alguna que justeja), la història vella i suada que entreté si no sou exigents. Vos agradarà si vos agraden els productes de Bollywood. No vos agradarà si no podeu xerrar en públic sense gratar-vos l’entrecuix o vos agraden les pel·lícules de l’insofrible Tom Cruise.

Actualment, la trobareu a Netflix.

■■□□□ Humor

■■■□□ Masclisme

□□□□□ Queerness

□□□□□ Sexe

■■■□□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat