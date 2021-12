Mallorca acollirà al desembre el rodatge de la pel·lícula 'Quest' d'Antonina Obrador

La pel·lícula Quest d'Antonina Obrador, un thriller psicològic protagonitzat per Enric Auquer i Laia Manzanares, es rodarà aquest mes de desembre en diferents localitzacions de Mallorca, com Felanitx, Portocolom, Sa Dragonera o la Serra de Tramuntana.

Segons han explicat les productores Nanouk Films i La Perifèrica aquest divendres en nota de premsa, el film compta amb la participació de TV3 i IB3, la Mallorca Film Comission, l'Ajuntament de Felanitx, l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) i el Institut Català dIndústries Culturals (ICIC).

Sinopsi

En Lluc, un biòleg marcat pel suïcidi de la seva esposa Maria, emprèn una investigació per catalogar la flora al lloc on ella va morir: l’illa deshabitada de Quest. Un cop allà s’adona que a l’illa hi regna un element sobrenatural. Quan, de sobte, apareix la seva germana, a qui fa deu anys que no veu després d’un episodi que en Lluc sembla no recordar, en Lluc haurà d’enfrontar-se als fantasmes del passat per poder redimir la culpa que sent per la mort de Maria