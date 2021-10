'The Earth Is Blue As An Orange', millor pel·lícula en la tercera edició de MajorDocs

'The Earth Is Blue As An Orange', de la directora ucraïnesa Iryna Tsilyk, s'ha convertit en la guanyadora del premi a Millor Pel·lícula d'aquesta tercera edició de MajorDocs.

El jurat ha valorat la sensibilitat amb la qual el documental mostra la guerra a través de la intimitat i la intel·ligència dels seus personatges, atès que 'The Earth Is Blue As An Orange' retrata la vida en zona de conflicte d'una mare i els seus quatre fills. Aquesta família utilitza el cinema i el seu amor per ell per a escapar del drama dels bombardejos.

El premi a Millor Pel·lícula està dotat amb 1.500 euros i està patrocinat per l'Associació de productors audiovisuals de les Balears (Apaib).

'Taming The Garden', de la directora georgiana Salomé Jashi, ha estat mereixedora del Premi Especial del jurat per la seva qualitat artística. El jurat ha determinat que la pel·lícula construeix una imponent poesia visual a través d'un cuidat llenguatge fílmic. El documental conta la història d'un home poderós que col·lecciona arbres centenaris, els arrenca dels seus llocs d'origen i els trasllada al seu jardí particular.

'Esquirlas', de la cineasta argentina Natalia Garayalde, ha rebut la Menció Especial. Els membres del jurat han considerat que la pel·lícula constitueix un acostament molt original a l'arxiu familiar que permet mostrar la història universal de la injustícia que es repeteix. La directora va registrar l'any 1995, amb una càmera domèstica, l'esclat d'una fàbrica d'armament a Río Tercero, a la localitat de Córdoba. Vint anys després va recuperar el material i el va convertir en un documental sobre la memòria, el pas del temps i la corrupció.

Cíntia Gil, programadora i exdirectora de Sheffield Doc/Fest, Petra Seliskar, productora, cineasta i directora del MakeDox creative documentary film fest i Audrius Stonys, cineasta, han conformat el jurat d'aquesta tercera edició del MajorDocs.

El Premi del Públic ha estat per a 'Pedra Pàtria', del menorquí Macià Florit. La pel·lícula es mou entre l'assaig, el poema visual i la carta oberta. En ella, Macià Florit afronta preguntes sobre la seva pròpia identitat, les seves relacions familiars i la globalització.